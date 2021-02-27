تضامن النواب : تخفيض المواليد 500 ألف طفل سنويا ووسائل جديدة لتنظيم النسل

أكد عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة ان خفض عدد المواليد 500الف طفل عن طريق انشاء مستشفيات صحة وتنمية الاسرة بعدد 368 مستشفى الذي ورد في بيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد امام مجلس النواب هو انجاز كبير اذا صح للمساهمة في الحد من الزيادة السكانية.









واشاد القصبي خلال مناقشة بيان الوزيرة امام لجنة التضامن بإعلان الوزارة عن استحداث وسائل جديدة لتنظيم النسل والاسرة بتكلفة 634 مليونا و401 الف جنيه وهو ما ساعد على تخفيض عدد المواليد.









وطالب القصبي الوزارة بموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن تخفيض عدد المواليد والسبل الحديثة والوسائل الجديدة لتنظيم النسل التى اعلنتها الوزيرة متسائلا اين يتم توزيع تلك الوسائل وكيفية توصيلها واختيار المناطق المستهدفة وما هي احدث هذه الوسائل.









وناقشت لجنة التضامن بحضور ممثلي وزارة الصحة القضايا التي وردت بالبيان الذي القته الوزيرة امام البرلمان ومنها ابرز القضايا حول التوسع في التطعيمات بتكلفة مليار و186مليون جنيه وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات استفاد منها 632 الف مريض حيث تم اجراء نحو 608 آلاف عملية جراحية.









وانتقد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي عبد الهادي القصبي ما ورد بيان وزيرة الصحة المعروض علي اللجنة بسبب عدم وجود توضيحات في ملفات ألبان الاطفال الذي عرض علي اللجنة ب 5 مليون عبوة متاحة لـ 500 الف طفل وما اطلق عليه اليبان المخزون الاستراتيجي.









وطالبت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادي القصبي بتوضيح من وزيرة الصحة حول الاحتياج الكلي وعدد الاطفال المستفيدة وهل بيتم تغطية كافة المواليد ام لا وهو غير واضح في بيان الوزيرة المعروضة علي اللجنة.









كما طالبت اللجنة ببيان توضيحي حول ما ورد في بيان وزيرة الصحة عن استحداث وسائل جديدة لتنظيم الأسرة بتكلفة 634 مليون جنيه في حين أنه يوجد عجز لوسائل تنظيم الأسرة داخل الوحدات الصحية مطالبا بالكشف عن آلية توزيع تلك الوسائل واين يتم توزيعها وما هي الفجوة بين الطلب والعرض.