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أخبار العالم

رغم اتهامه بمحاولة الانقلاب.. رئيس أرمينيا يرفض إقالة مسؤول رفيع في الجيش

السبت 27/فبراير/2021 - 04:33 م
أرمين ساركيسيان
أرمين ساركيسيان
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محمد عثمان
رفض الرئيس الأرمني، أرمين سركيسيان، اليوم السبت، إقالة رئيس أركان الجيش الأرمن يأونيك غاسباريان.

وبحسب وكالة "تاس" الروسية، فإن سركيسيان رفض التوقيع على الأمر الصادر عن رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بإقالة رئيس أركان الجيش، الذي طالب برفقة المجلس العسكري بإقالة باشينيان.

وقالت الرئاسة الأرمنية في بيان: "في إطار السلطة الدستورية التي يتمتع بها الرئيس، أعاد مشروع إقالة رئيس الأركان الذي طرحه باشينيان".

وأضاف البيان "يسعى الرئيس إلى حماية البلاد من التهديدات ضد النظام الدستوري والأمن، وضمان الاستقرار في البلاد وسير العمل بشكل طبيعي في القوات المسلحة".

وأكد البيان أن ساركيسيان لا يدعم أي قوى سياسية على الساحة، موضحًا أن قرار إقالة رئيس الأركان وفقًا لخبراء القانون يتنافى مع قواعد الدستور.

ويواجه رئيس الوزراء الأرمني الكثير من الضغوط، منذ توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم كاراباخ مع أذربيجان، ووجهت له اتهامات بالخيانة، إلى أن طالب رئيس الأركان بإقالة باشينيان، وهو ما اعتبره الأخير محاولة انقلاب.
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