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تعليم

نجاح الاختبارات الإلكترونية العملية لطلاب طب طنطا بنسبة 92%

السبت 27/فبراير/2021 - 04:56 م
اختبارات الفصل الدراسي
اختبارات الفصل الدراسي الاول بجامعة طنطا
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احمد علي
تفقد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا لجان الامتحانات بكلية الطب، يرافقة الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية، والدكتور وليد سامى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع.


وأشاد رئيس الجامعة، خلال الجولة، بانضباط الطلاب داخل اللجان وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أولوية قصوى.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، أن نسبة نجاح الامتحانات الإلكترونية للاختبارات العملية التى عقدت اليوم (أون لاين) لطلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة بنظام النقاط المعتمدة،  بلغت 92% بإجمالي 3 آلاف و 255 طالبا وطالبة.

وأوضح عميد كلية الطب، أنه تم اجراء الامتحانات ل 65 طالبا من طلاب برنامج بكالوريوس الطب والجراحة القائم على الجدارات بنظام الساعات المعتمده بالفصل الدراسي الاول و 12 طالبا من طلاب الفصل الدراسي الخامس الامتحان الكترونى فى معمل الحاسب الآلى بكلية الطب، تحت إشراف الدكتور محمد جابر المنسق الاكاديمى للبرنامج وتنفيذ وحدة التعليم عن بعد تحت إشراف الدكتوره إيمان حسبى، ومنسق الفصل الدراسي الأول الدكتور محمد حسن.

وأضاف أنه تم عقد امتحانات الدور الثانى "اطفال" الفرقة الخامسة لعدد 72 طالبا ( نظام قديم ) بقاعة الاختبارات الكبري.
نجاح الاختبارات الإلكترونية العملية لطلاب طب طنطا بنسبة 92%
نجاح الاختبارات الإلكترونية العملية لطلاب طب طنطا بنسبة 92%
نجاح الاختبارات الإلكترونية العملية لطلاب طب طنطا بنسبة 92%
نجاح الاختبارات الإلكترونية العملية لطلاب طب طنطا بنسبة 92%
نجاح الاختبارات الإلكترونية العملية لطلاب طب طنطا بنسبة 92%
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