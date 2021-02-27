مران خططي للاعبي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا ‏لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدا على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن منافسات الجولة الـ١٤ ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏





بدا المران بفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذها خلال مواجهة الطلائع.‏





وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران وذلك ضمن الجلسات ‏التحضيرية بين المدير الفني ومعاونيه.‏



