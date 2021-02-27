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رياضة

مران خططي للاعبي الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش

السبت 27/فبراير/2021 - 05:04 م
الأهلي
الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا ‏لمواجهة طلائع الجيش التي تقام غدا على استاد الأهلي ‏we‏ السلام ضمن منافسات الجولة الـ١٤ ‏في بطولة الدوري الممتاز.‏

بدا المران بفقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية التي يرغب الجهاز الفني ‏في تنفيذها خلال مواجهة الطلائع.‏

وعقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش المران وذلك ضمن الجلسات ‏التحضيرية بين المدير الفني ومعاونيه.‏

وكان الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي، قد أعلن سلبية المسحة الطبية التي أجراها ‏الفريق أمس؛ استعدادا للطلائع وذلك ضمن البرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.‏
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