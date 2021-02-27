رئيس جامعة طنطا: انتظام سير الامتحانات دون شكاوى.. وجولات مكثفة للنواب

تفقد الدكتور محمود زكى ، رئيس جامعة طنطا، لجان الامتحانات بكلية التربية يرافقه الدكتور عبد الحميد المنشاوي عميد الكلية.









وحرص رئيس جامعة طنطا على متابعة عملية دخول الطلاب وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية.





وقال رئيس جامعة طنطا، إن الامتحانات تسير بسهولة ويسر وانتظام، لافتًا إلى أن الامتحانات تقيس مستوى الطالب المتوسط، وكذلك قدرة الطلاب على الاستيعاب والفهم وتنمية طريقة التفكير العلمي لديهم وحل المشكلات بعيدًا عن الحفظ.





وأضاف أنه لم يتم رصد أية مشكلات داخل لجان الامتحانات في اليوم الأول على مستوى جميع الكليات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية من مجلس اتحاد الطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولجان أخرى فرعية داخل كل كلية لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية ورصد أي مخالفات، والتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.



