العمالة المؤقتة والصكوك السيادية ... 6 لجان نوعية بالبرلمان تستكمل مناقشة عدد من القضايا المحلية

تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع غدا الاحد لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة الصحة والسكان.









و يناقش الاجتماع الحساب الختامي موازنة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2019/2020.





و تستكمل لجنة الخطة و الموازنة مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية و ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.









و تعقد لجنة الشئون العربية اجتماع غدا الاحد لبحث خطة وزارة الإسكان في المشاركة في ملف الإعمار في الدول العربية التي تعرضت للدمار الشامل جراء الصراعات الداخلية، وكذا جهود وزارة الخارجية في ملف الإعمار.









و تدرس لجنة الشئون الافريقية بيان الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة فيما يخص الشأن الأفريقي، والذي استمع المجلس إليه بجلسته المعقودة يوم الأربعاء 27 من يناير 2021.









و تناقش لجنة الدفاع و الامن القومي خطة وزارة الدولة للإعلام في مواجهة الشائعات المؤثرة على الأمن القومي.









و تستكمل لجنة القوي العاملة الاستماع إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.









و تناقش لجنة الصناعة خطة إدارة واستغلال المحاجر والملاحات من قبل الشركة المصرية للتعدين في ضوء بيان السيد وزير البترول والثروة المعدنية الذي تم إلقاؤه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأحد 31 من يناير 2021.