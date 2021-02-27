لاميتا فرنجية فى جلسة تصوير جذابة بـ الفراولة.. شاهد

تألقت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، بإطلالة مميزة في احدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وخطفت "لاميتا فرنجية" الأنظار داخل منزلها مرتدية تيشيرت انيق باللون الرمادي وهى تأكل الفراولة وعلقت قائلة "عندما يكون اللون الأحمر 💄"

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر ضفيرة، ووضعت المكياج الهادئ من أحمر الشفاه وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.



يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".