إطلاق اسم شيخ الأزهر الأسبق علي محطة سكك حديدية

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن مشروع سماد طلخا المقرر اقامته في مكان مصنع الدلتا للأسمدة والكيماويات بعد تصفيته سيقام لا محاله، مقترحا إقامة حديقة علي أعلي مستوي داخل مشروع ارض السماد المزمع اقامته لخدمة أهالي مدينتي المنصورة وطلخا.





وفي سياق مختلف، كشف الوزير عن وجود تعليمات من القيادة السياسية بإستغلال الأراضي الفضاء المملوكة للسكك الحديدية وأراضي أملاك الدولة في كل عواصم المحافظات التي ليس بها ظهير صحراوي.





جاء خلال مؤتمر صحفي لوزير النقل بحديقة العابي لاند بمدينة المنصورة، اليوم، لاستعراض ووضع حجر اساس مشروع تحيا مصر المنصورة بمدينة المنصورة وطلخا بحضور اعضاء مجلس النواب والشيوخ





وقرر وزير النقل إطلاق اسم الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق علي محطة سكة حديد بطره وذلك بعد تطويرها وربطها بمحطات بسنديلة وتطوير مزلقانها.





يذكر أن مشروع تحيا مصر المنصورة سينفذ وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي صدق على المشروع لتنفيذه على أرض ملك هيئة السكك الحديدية بمدينة طلخا ، أرض الثلاجة و وأرض حديقة الهابى لاند.

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136000 متر مربع ، ويضم عدد من المشروعات تشمل (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ، ويتكون من برج تجارى سكنى ترفيهى وحديقة عامة وبرج تجارى إدارى وأبراج سكنية تجارية ) .

ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن " اثنين برج تجاري/ إداري/ سكني " ، ومشروع المنصورة بلازا أعلى " أرض الهابى لاند وسكن ونادى السكة الحديد " ويتكون من مركز طبى إدارى استثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم و حديقة عروس النيل .