سددنا جزءا كبيرا.. كامل الوزير: توليت الوزارة والسكك الحديدية مديونة بـ 80 مليار جنيه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مديونية هيئة السكك الحديدية عند توليه مسئولية الوزارة بلغت ٨٠ مليار جنيه منها ٤٠مليار جنيه للبنك المركزي جري سداد جزء كبير منها مشيرا الي انه يسعي لإسقاط الجزء المتبقي منه .





وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي لاستعراض ووضع حجر اساس مشروع تحيا مصر المنصورة بمدينة المنصورة بحضور اعضاء مجلس النواب والشيوخ :"فيه ٤٠ مليار ديون اخري لبنك الاستثمار القومي،وسددنا جزءا كبيرا منه".





واوضح الوزير ان تذكرة السكك الحديدية لاتكفي تشغيل القطارات او الإنفاق علي الهيئة فكان لابد من الاستثمار في اصول السكة الحديد والبحث عن موارد اخري بخلاف التذكرة واقامة مشروعات متنوعة علي اراضي الفضاء وتصميم إعلانات .





ونوه وزير النقل بانه لن يقوم بتنفيذ اي مشروع عندما كان رئيسا للهيئة الهندسية او الوزارة الا بعد الرجوع للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اشارة الي انه عرض مشروع تحيا مصر المنصورة ثلاث مرات علي الرئيس وإعادته للدراسة الكاملة للمناطق الـ٥ التي تدخل ضمن المشروع وذلك بعدما اعترض عدد من الأهالي علي هدم قصر ثقافة المنصورة المطل علي نهر النيل.





وكشف الوزير عن وجود تعليمات من القيادة السياسية بإستغلال اراضي الفضاء المملوكة للسكك الحديدية وأراضي املاك الدولة والشركات المفلسة المملوكة للدولة في كل عواصم المحافظات التي ليس بها ظهير صحراوي.





وقال وزير النقل :"سيتم استغلال حديقة الهابي لاند وارض الفرنساوي وارض المحلج وارض الثلاجة وحديقة عروس النيل وقصر ثقافة المنصورة ومخازن السكك الحديدية بمدينة طلخا".





وأعلن عن إقامة مركز ثقافي علي أعلي مستوي يواكب العصر من مكتبات الكترونية ودار للسينما والمسرح بالمنصورة بأرض المحلج .





ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136000 متر مربع ، ويضم عدد من المشروعات تشمل (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ، ويتكون من برج تجارى سكنى ترفيهى وحديقة عامة وبرج تجارى إدارى وأبراج سكنية تجارية ) .





ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن " اثنين برج تجاري/ إداري/ سكني " ، ومشروع المنصورة بلازا أعلى " أرض الهابى لاند وسكن ونادى السكة الحديد " ويتكون من مركز طبى إدارى استثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم و حديقة عروس النيل .



