يجوز جمع الصلاة في هذه الحالة بشرط .. أمين الفتوى يكشف عنها

أحيانا يتكاسل البعض عن الصلاة أو قد يكون عليه مهام تستغرق وقتا طويلا وتفوته الصلاة ، رخص الله عز وجل جمع الصلاة وقصرها للصائم والمسافر ، ويسر للمقيم الجمع أيضا ولكن بشرط .





الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء اكد انه اذا كانت لديك عمل متواصل يصعب تركه فيجوز لك ان تجمع الصلاة الرباعية فقط العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب . ولكن بشرط لا تتخذ ذلك عادة يومية .





وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء للرد على أسئلة المتابعين ويجوز الجمع في وقت المطر الشديد واذا كان الشخص مريضا والوضوء بالماء يسبب له مشاكل صحية .





واستدل أمين الفتوى بما قاله ابن عباس رضي الله عنه " ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر".





ولفت وسام الى ان أهل الفقه قالوا ان ما قصده ابن عباس في حديثه هو الجمع الصوري اي انه صلى الظهر في آخر وقته اي قبل العصر بدقائق ثم يصلي العصر فور انطلاق الأذان ، فظن الناس انه جمع الصلاة .





وفيما يخص المسافر فانه لا يقصر او يجمع الا اذا كان مسافرا مسافة اكثر من 85 كيلو ولا يقصر او يجمع الا بعد مغادرة بلدته التي يقيم فيها بمعنى انه لا يجوز قصر الصلاة او جمعها قبل الخروج من منزله.



