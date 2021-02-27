وزير النقل: الرئيس أعاد مشروع تحيا مصر المنصورة للدراسة 3 مرات قبل الموافقة عليه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه عرض مشروع " تحيا مصر المنصورة"، 3 مرات على الرئيس وإعادته للدراسة الكاملة للمناطق الخمسة التي تدخل ضمن المشروع وذلك بعدما اعترض عدد من الأهالي على هدم قصر ثقافة المنصورة المطل على نهر النيل.





واضاف الوزير ، أنه لم يقم بتنفيذ أي مشروع عندما كان رئيسا للهيئة الهندسية أو الوزارة إلا بعد الرجوع للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير النقل والمواصلات اليوم في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لوضع حجر أساس مشروع "تحيا مصر المنصورة ".





وكشف الوزير عن وجود تعليمات من القيادة السياسية باستغلال الأراضي الفضاء المملوكة للسكك الحديدية وأراضي أملاك الدولة والشركات المديونة المملوكة للدولة في كل عواصم المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.





وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي ـ لاستعراض مشروع تحيا مصر المنصورة: « هذا المشروع لا يدخل مليم واحد منها لوزارة النقل او هيئة السكة الحديد» ،مشيرا ان ليس لديه مانع في أن يمول هذا المشروع من صندوق تحيا مصر مقترحا بأن يتم إنشاء صندوق تحيا مصر بالدقهلية يساهم فيه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال والمجتمع المدني لتمويل تلك المشروعات.





يذكر أن مشروع تحيا مصر المنصورة سينفذ وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي صدق على المشروع لتنفيذه على أرض ملك هيئة السكك الحديدية بمدينة طلخا ، أرض الثلاجة و وأرض حديقة الهابى لاند.





ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالى 136000 متر مربع ، ويضم عدد من المشروعات تشمل (مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا، ويتكون من برج تجارى سكنى ترفيهى وحديقة عامة وبرج تجارى إدارى وأبراج سكنية تجارية ).





ومشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن " اثنين برج تجاري/ إداري/ سكني " ، ومشروع المنصورة بلازا أعلى " أرض الهابى لاند وسكن ونادى السكة الحديد " ويتكون من مركز طبى إدارى استثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم و حديقة عروس النيل .



