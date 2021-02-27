إصابة مسعفين باختتاق بالجمالية أثناء تعبئة إسطوانات الأكسجين

أصيب مسعفان باختناق في مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، إثر تسرب غاز الأوكسجين أثناء تعبئة الأسطوانات، وحالتهما العامة مستقرة.





وكان إخطارا قد ورد ل مديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة الجمالية بوصول "عماد محمد أحمد"، 33 عاما، مقيم منشأة عبد الرحمن دائرة دكرنس، و "محمود جمال الحسيني"، 35 عاما، من بندر السنبلاوين، في حالة اعياء شديدة، إلى مستشفى الجمالية.





وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين انهما مسعفان بوحدة إسعاف الجمالية، وأنهما أصيبا باختناق نتيجة تسرب غاز الأوكسجين أثناء عملهما في تعبئة الاسطوانات الصغرى من الكبيرة مستخدمان منظم، وتسرب الغاز من الأوكسجين الموصل بهما.



وتلقيا العلاج اللازم وحالتهما مستقرة، وتصرح لهما بالخروج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 515لسنة 2021 إداري مركز شرطة الجمالية واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.