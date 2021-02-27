ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة مسعفين باختتاق بالجمالية أثناء تعبئة إسطوانات الأكسجين

السبت 27/فبراير/2021 - 04:45 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
Advertisements
همت الحسينى
أصيب مسعفان باختناق في مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، إثر تسرب غاز الأوكسجين أثناء تعبئة الأسطوانات، وحالتهما العامة مستقرة.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمركز شرطة الجمالية بوصول "عماد محمد أحمد"، 33 عاما، مقيم منشأة عبد الرحمن دائرة دكرنس، و "محمود جمال الحسيني"، 35 عاما، من بندر السنبلاوين،  في حالة اعياء شديدة، إلى مستشفى الجمالية.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين انهما مسعفان بوحدة إسعاف الجمالية، وأنهما أصيبا باختناق  نتيجة تسرب غاز الأوكسجين أثناء عملهما في تعبئة الاسطوانات الصغرى من الكبيرة مستخدمان منظم، وتسرب الغاز من الأوكسجين الموصل بهما.

وتلقيا العلاج اللازم وحالتهما مستقرة، وتصرح لهما بالخروج، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 515لسنة 2021  إداري مركز  شرطة الجمالية واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذرها بشدة.. تناول السناكس يوميا يهدد حياتك

هتسد معاك في الدايت.. طريقة عمل شوربة طماطم بالشوفان

الناس بتاخد معايا سيلفي.. شبيه مصطفى محمد يروي أغرب مواقف تعرض لها بالشارع.. فيديو