الأوقاف تطلق دورات التعليم عن بعد في العلوم الشرعية والتنمية البشرية

أطلقت الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف حزمة من الدورات الأسبوعية في التدريب عن بعد من خلال إدارة التدريب عن بعد (online training) والتي تنفذها أونلاين عبر تقنية (zoom).. وذلك في إطار التوسع الذي تقوم به وزارة الأوقاف في الدورات التدريبية والتثقيفية والنوعية وفي ضوء المستجدات العصرية ومواكبة التقدم التكنولوجي.





وأضافت الوزارة أن هذه الدورات تتضمن تدريس العلوم الشرعية والإنسانية (علم نفس واجتماع ) – وحماية الأمن القومي – والتنمية البشرية – والمهارات القيادية والإدارية ، وسيقوم بالتدريس نخبة متميزة من أساتذة الجامعات المصرية والخبراء المتخصصين في المجالات المختلفة .

على أن يلتزم كل متدرب بالآتي :

1-أن يتواجد المتدرب بمكان مناسب للدارسة باستخدام جهازه لاب توب شخصي أو تليفون محمول مدعوم بكاميرا ومايك وسماعة، ويتوافر به خدمة إنترنت قوية.

2- أن يتواجد المتدرب بمفرده وبدون حضور أي من أفراد الأسرة إذ كان بالمنزل أو الزملاء إذا كان بالعمل .

3- عمل حساب شخصي للمتدرب على البرنامج المتفق عليه به الصورة الشخصية والاسم الحقيقي ومراجعة الدعم الفني بإدارة التدريب عن بعد (الشيخ / محمد عبد الظاهر 01099270301) في حال وجود أي عائق.

4- مع بداية المحاضرة يقوم المتدربون بفتح الكاميرات لإثبات الحضور وكذا في نهاية كل محاضرة أو في حال طلب المحاضر وغلقها ما دون ذلك.

5- في حالة رغبة المتدربين توجيه أسئلة للمحاضر يتم استخدام خاصية Raise Hand الموضحة على البرنامج ليقوم المدرب بفتح المايك.





وطالبت الوزارة كل مديرية من المديريات موافاة الإدارة العامة للتدريب بأسماء خمسين إماما تختارهم المديرية لبرامج التدريب عن بعد كدفعة أولى، على أن يتضمن الكشف المرسل اسم الإمام والإدارة التابعة لها ورقم هاتفه والإيميل والواتس آب للتواصل .