تونس.. الغنوشي يتحدث عن محكمة دستورية وقانون انتخابي جديد

قال رشد الغنوشي زعيم حركة النهضة - ذراع الإخوان في تونس - إن الديمقراطية في بلاده لها مستقبل، مشيرا إلى أن الحركات الشعبوية التي انطلقت مع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب سقطت وليس لها مستقبل.





وتابع الغنوشي في كلمة خلال مسيرة نظمتها حركة النهضة " إن شاء الله نلتقي السنة المقبلة وتونس لها محكمة دستورية وقانون انتخابي جديد".





وزعم رئيس البرلمان التونسي ان بلاده تفتقر إلى حوار وطني لفض مشاكلها وأن القمع لن يجدي نفعا في هذه البلاد، على حد قوله.





وأضاف الغنوشي أن تونس حاليا تقوم بتوريد كل شيء من الخارج، مما ساهم في القضاء على عديد الحرف على غرار صناعة الأحذية.





وتابع "أصبحنا نورد النسيج الفريب مما ساهم في القضاء على النسيج التونسي"، مشددا على أن المطلوب هو استغلال المنتج التونسي.





من جانبه، وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، التظاهرات الإخوانية في العاصمة التونسية، بالإفلاس السياسي.



