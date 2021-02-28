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برلمان

برلماني يطالب بالرقابة على الإجراءات الاحترازية للمساجد خلال صلاة التراويح

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:01 ص
النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب
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سماح أنور
أثني النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب،  علي قرارات وزارة الأوقاف حول عودة إقامة صلاة التراويح بالمساجد بعد حجبها بالعام الماضي، كما أن ذلك يعد إستجابة وتلبية لمطالب المواطنين بضرورة ممارسة أهم  عبادات شهر رمضان العظيم مما يكن من شأنه إيجاد حالة من الفرح لديهم، معقبا " الحمدلله احنا كنا فين وبقينا فين".

طالب "درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، وزارة الأوقاف بضرورة تشديد الرقابة علي تنفيذ هذه القرارات وذلك بهدف إحداث فاعلية القرار وهدفه الأساسي وهو مكافحة إنتشار الفيروس نتيجة إزدياد التكدسات والتجمعات، لافتا إلى أن الموجة الثانية من كورونا، تشهد درجة عالية من الوعي، مقارنة ببداية الأزمة.

أما بالنسبة بمنع موائد الإفطار، فقال عضو مجلس النواب، إن هناك أكثر من وسيلة لعمل الخير، والحصول علي الثواب، أبرزها، توزيع وجبات سريعة "معلبات طعام"، بدلا من تدشين موائد عديدة، ينتج عنها إصابات عدة.

وأعلنت وزارة الأوقاف انعقاد صلاة القيام في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة.

وصرح وكيل الوزارة لشئون المساجد د. نوح العيسوي بأنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كل الضوابط القائمة والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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