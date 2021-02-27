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السبت 27 فبراير 2021 - 09 : 06 م
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محافظات
وزير التموين يتفقد مطحن عرابي.. ويعلن زيادة السعات التخزينية لصومعتي الإسماعلية والزقازيق
السبت 27/فبراير/2021 - 05:04 م
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محمد الطحاوي
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الكلمات المفتاحية
وزير التموين
مطحن عرابي
مدينة الزقازيق
على المصيلحى
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