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محافظات

وزير التموين يتفقد مطحن عرابي.. ويعلن زيادة السعات التخزينية لصومعتي الإسماعلية والزقازيق

السبت 27/فبراير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
وزير التموين يتفقد مطحن عرابي.. ويعلن زيادة السعات التخزينية لصومعتي الإسماعلية والزقازيق
وزير التموين يتفقد مطحن عرابي.. ويعلن زيادة السعات التخزينية لصومعتي الإسماعلية والزقازيق
وزير التموين يتفقد مطحن عرابي.. ويعلن زيادة السعات التخزينية لصومعتي الإسماعلية والزقازيق
وزير التموين يتفقد مطحن عرابي.. ويعلن زيادة السعات التخزينية لصومعتي الإسماعلية والزقازيق
وزير التموين يتفقد مطحن عرابي.. ويعلن زيادة السعات التخزينية لصومعتي الإسماعلية والزقازيق
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