صحة الغربية: إجراءات احترازية مشددة ولجان لمتابعة امتحانات التيرم الأول

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة الرعايه الاساسيه بتشكيل لجان المتابعة للمرور المستمر على لجان أداء الامتحانات ، وتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.









لفت إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، والذى وجه بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب والتنسيق مع مديريه التربية والتعليم فى تنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.



