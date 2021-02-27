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تعليم

صحة الغربية: إجراءات احترازية مشددة ولجان لمتابعة امتحانات التيرم الأول

السبت 27/فبراير/2021 - 05:06 م
صحة الغربية
صحة الغربية
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احمد علي
وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة الرعايه الاساسيه بتشكيل لجان المتابعة للمرور المستمر على لجان أداء الامتحانات ، وتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.


لفت إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، والذى وجه بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب والتنسيق مع مديريه التربية والتعليم  فى تنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.

وقالت الدكتوره نشوي مازن مدير إدارة الرعايه الاساسيه  إنه تم تشكيل فرق متابعه  لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وقياس العلامات الحيويه والاتصال الدائم بغرفة عمليات رئيسية بالمديرية  وذلك تزامنا مع بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة.
صحة الغربية: إجراءات احترازية مشددة ولجان لمتابعة امتحانات التيرم الأول
صحة الغربية: إجراءات احترازية مشددة ولجان لمتابعة امتحانات التيرم الأول
صحة الغربية: إجراءات احترازية مشددة ولجان لمتابعة امتحانات التيرم الأول
صحة الغربية: إجراءات احترازية مشددة ولجان لمتابعة امتحانات التيرم الأول
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