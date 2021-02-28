اقتصاد الإمارات| "حرة الحمرية" تستقطب استثمارات بـ"100" مليون درهم

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أكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، علي نجاح المنطقة في إستقطاب الشركات العالمية المتنوعة الاختصاصات والمجالات على التواجد في الشارقة واتخاذها مركزا لعملياتها في أسواق المنطقة و لما توفره حرة الحمرية من تسهيلات غير مسبوقة وخدمات استثنائية تدعم تطلعات هذه الشركات في تحقيق أهدافها الاقتصادية.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية " وام"، مراسم إفتتاح شركة "ميدترا" الأمريكية - إحدى أكبر الشركات العالمية في إنتاج وصناعة المعدات والمنتجات الطبية والصحية بمقرها الجديد في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة موسعة نشاطها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقا من إمارة الشارقة.وتنشط الشركة الأمريكية في أكثر من 40 دولة حول العالم ويتوقع أن يبلغ حجم استثمارها في المنطقة الحرة بالحمرية 100 مليون درهم خلال السنوات القادمة مع تشييدها لمرافق إنتاج وتصنيع حديثة وفق تقنيات متطورة ومبتكرة ، حيث أطلقت الشركة المرحلة الأولى من استثمارها في حمرية الشارقة تمهيدا للتوسع في خدمة عملائها بالسوق المحلية والأسواق العالمية.حضر مراسم افتتاح المقر الجديد لشركة "ميدترا" سعود سالم المزروعي الذي جال في مرافق الشركة مطلعا على سير عملياتها ونشاطها ومستمعا من مسؤوليها عن التقنيات المتبعة في صناعة وإنتاج المعدات والمنتجات المتطورة في مجال الصناعات الطبية حيث تخدم الشركة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2004 من مقرها في المملكة العربية السعودية وقد بدأت بخدمة السوق الإماراتية منذ العام 2013 قبل أن تقرر الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية لتوسيع نشاطها وتأسيس وجود لها في دولة الإمارات يلبي الطلب المتنامي على خدماتها ومنتجاتها.وتوفر الشركة أكثر من 3000 منتج متنوع يستخدم في العديد من القطاعات الاقتصادية أبرزها الرعاية الطبية ومنتجات الرعاية الشخصية والزراعة والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والضيافة والنفط والغاز والقطاعات الصناعية حيث تتميز منتجات الشركة بجودتها العالية والتقنيات الحديثة المعتمدة في تصنيعها وإنتاجها.ولفت مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية إلى أن الاستثمار الجديد يعكس تنوع الاستثمارات الأجنبية التي تستقطبها المنطقة والتي تدعم خطط التنوع الاقتصادي وترسخ مكانة الشارقة كمركز للصناعات النوعية في ظل التوجيهات الحكيمة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدعم قطاع الأعمال وتوفير أفضل الخدمات للمستثمرين والارتقاء بالأداء الاقتصادي للإمارة.وأكد أن افتتاح المقر الجديد لشركة "ميدترا" في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية يعد مؤشرا نوعيا على المكانة المتنامية لإمارة الشارقة كوجهة عالمية للأعمال خاصة وأنها تعتبر من أهم الشركات العالمية في إنتاج المعدات الطبية وتوقيت تأسيس مقرها في الشارقة في الوقت الراهن المرتبط بجائحة كوفيد-19 وازدياد الطلب على منتجات الوقاية الصحية يعكس أهمية بيئة الأعمال بالإمارة وسمعة الشارقة ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية في هذه الأوقات الاستثنائية.من جانبه أكد ساج سليمان رئيس شركة "ميدترا" الأمريكية أن اختيار السوق الإماراتية مقرا جديدا لعمليات الشركة جاء بسبب الرؤية الاستشرافية المستقبلية التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين والفرص المجزية المتاحة في السوق الإماراتية إضافة الى البنية التحتية المتطورة التي توفرها إمارة الشارقة على وجه العموم والمنطقة الحرة بالحمرية على وجه الخصوص.. مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لحرة الحمرية والخدمات المتميزة التي تقدمها شكلت عاملا أساسيا في قرار الشركة نحو توسيع حضورها في أسواق المنطقة موضحا أن هذه الخطوة ستعزز وصول الشركة إلى الأسواق العالمية وتدعم خطوط تصدير منتجات الشركة إلى عملائها حول العالم.