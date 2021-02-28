ما حكم زيارة الآثار في الأقصر وأسوان؟.. الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاءالمصرية، رأيها في زيارة الآثار بشكل عام أو زيارة الآثار في محافظتي الأقصر وأسوان، مشيرة إلى أنها غير محرمة.





وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، عبر قناة دار الإفتاء، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إن زيارة الآثار هي نوع من أنواع الثقافة،وال تعرف على الحضارة والتاريخ.





واشار الى أن أحد الأولياء الصالحين كان في الأقصر، وزار مسجد يسمى بـ”سيدي أبي الحجاج الأقصري”، وهذا المسجد داخل معبد فرعوني، ويعد جدران المسجد وأعمدته منقوشة بالرموز الفرعونية، ومع ذلك لم يقم أحد بهدمها أو تشويهها لأنها تمثل الحضارة والتاريخ.



