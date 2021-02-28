ما حكم زيارة الآثار في الأقصر وأسوان؟.. الإفتاء تجيب

أوضحت دار الإفتاءالمصرية، رأيها في زيارة الآثار بشكل عام أو زيارة الآثار في محافظتي الأقصر وأسوان، مشيرة إلى أنها غير محرمة.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، عبر قناة دار الإفتاء، على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، إن زيارة الآثار هي نوع من أنواع الثقافة،وال تعرف على الحضارة والتاريخ.
واشار الى أن أحد الأولياء الصالحين كان في الأقصر، وزار مسجد يسمى بـ”سيدي أبي الحجاج الأقصري”، وهذا المسجد داخل معبد فرعوني، ويعد جدران المسجد وأعمدته منقوشة بالرموز الفرعونية، ومع ذلك لم يقم أحد بهدمها أو تشويهها لأنها تمثل الحضارة والتاريخ.
وأكد أن هذه الاماكن جزء من الحضارة المصرية العريقة ونزورها على سبيل الاعتبار والترفيه.
حكم سفر الفتاة بمفردها.. دار الإفتاء: جائز بشرطين
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة إذا أرادت أن تسافر فلا يوجد لها سن معينة لكي تسافر وحدها دون محرم.
وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر وحدها دون محرم، إذا كانت فى صحبة آمنة أو إذا كانت تسافر فى طائرة، فإذا كانت تأمن على نفسها فى سفرها ودينها وعرضها والسفر مباح فيجوز لها ولا حرج فى ذلك.
" أنا ذاهبة إلى مرسى مطروح لمدة أسبوع؛ فما كيفية صلاة القصر ومدتها؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».
وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كانت مسافة القصر ذهابا أو إيابا فقط لا تقل عن 83.50 (كم) يجوز القصر في الطريق، ولو هتقيمي في هذا المكان 3 أيام أو أقل غير يوم السفر والرجوع؛ يجوز لك القصر والجمع طوال هذه الأيام.وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: « ولو هتقيمي 4 أيام أو أكثر غير يوم السفر والرجوع؛ فلا يجوز لي القصر أو الجمع منذ لحظة وصول هذا المكان، فتؤدي الصلوات بدون قصر.» .
اقرأ أيضًا: أيهما أفضل للمسافر قصر الصلاة أم إتمامها.. مستشار المفتي يجيب و أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن للمسافر رخصة القصر والجمع في الصلاة فالجمع يكون بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، أما القصر أي يؤدي الظهر ركعتين وكذلك العصر والعشاء أما المغرب لا تقصر ، وهذا التصرف يكون أثناء السفر أي وهو في الطريق . لافتا إلى أن قصر الصلاة لا يتحقق إلا بأن يكون المسافر سيقطع أكثر من 85 كم
وأضاف «عبد السميع» خلال فيديو مسجل عبر صفحة دار الإفتاء
أنه يجوز للمسافر المقيم ثلاثة أيام غير يوم الدخول والخروج ان يقصر الصلاة او يجمعها ، أما إذا كان هذا المسافر سيقيم في المكان المسافر إليه وليكن محافظة الاسكندرية التي تبعد عن القاهرة نحو 200 كم تقريبا 4 أيام غير يومي الدخول والخروج فهذا الشخص لا يجوز له الأخذ برخصة السفر وهي القصر والجمع في الصلاة لأنه أصبح مقيما وليس مسافرا وبالتالي يؤدي الصلاة بشكل طبيعي الظهر اربع ركعات وكذلك العصر والعشاء .
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء
أنه يجوز للشخص الغير مسافر الجمع بين الصلوات بدون عذر كالسفر او المطر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة او يفعلها باستمرار .