الكشف على 500 مواطن في قافلة طبية لـ «مستقبل وطن» بكفرالشيخ

نظّم حزب مستقبل وطن فى محافظة كفرالشيخ، قافلة طبية مجانية فى عدد من التخصصات بالتعاون مع أحد المستشفيات الخيرية بقرية شباس الملح، أمانة مركز دسوق ، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.
جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد ونائب امين الحزب، والنائب المهندس عادل النجار أمين الحزب بمركز دسوق.
وقال النائب المهندس عادل النجار إن القافلة الطبية، التى نظمتها امانة مركز دسوق بالتعاون مع أحد المستشفيات الخيرية بالقرية، ضمت أقسام الباطنة، والصدرية، والأطفال ، وعلاج طبيعى، وسمنة، وانف واذن وحنجرة، لافتًا إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي على 500 مواطن من أبناء قرية شباس الملح، والقرى المجاورة مجانا، وانه سيتم خلال الفترة القادمة، تنظيم عدد من القوافل الطبية، فى عدد من القرى الأكثر احتياجا، بمراكز دسوق وفوة ومطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة.