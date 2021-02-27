الكشف على 500 مواطن في قافلة طبية لـ «مستقبل وطن» بكفرالشيخ

نظّم حزب مستقبل وطن فى محافظة كفرالشيخ، قافلة طبية مجانية فى عدد من التخصصات بالتعاون مع أحد المستشفيات الخيرية بقرية شباس الملح، أمانة مركز دسوق ، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب.





جاء ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد ونائب امين الحزب، والنائب المهندس عادل النجار أمين الحزب بمركز دسوق.



