قومي المرأة بالمنيا يستخرج بطاقات الرقم القومي لسيدات قرى العدوة

بدأ فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا إجراءات تصوير السيدات لاستخراج بطاقات الرقم القومي لهن بقري صفانية وتوابعها وبان العلم و السلطان ومحمد بيه بمركز العدوة ضمن مبادرة الـ 20 ألف استمارة بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية تحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وبإشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا.





وفي سياق متصل عقد المجلس ندوة توعية عن فيروس كورونا المستجد وكيفية الوقاية منه و دور المجلس القومى للمرأة في التمكين الاقتصادى والسياسي والاجتماعي للمرأة وكيفية التواصل مع مكتب الشكاوى المرأة في الفرع لمساندة قضايا السيدات بالمجان مع ضمان سرية وخصوصية المعلومات.





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وقالت الدكتورة منال أبو سمرة أن المبادرة تأتى ضمن مشاركة فرع المجلس بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة و التى تعنى بتطوير الريف المصرى.





هذا وبدأت فاعليات المبادرة فى 24 فبراير من الشهر الجارى فى قرية منشأة المغالقة بملوى و قرية دلجا بديرمواس بالالتزام بالإجراءات احترازية من التباعد وارتداء الكمامات و أعمال التعقيم بمتابعة نادى وديع وجيهان جميل وسمية بهاء أعضاء الفرع.





كما عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع و بحضور الأعضاء لمناقشة أنشطة الفرع فى ضوء المستجدات على جميع الأصعدة وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة.





وناقش الاجتماع توجيه خدمة تدريب الفتيات والسيدات على حرف الخياطة والأشغال اليدوية بمشغل الفرع إلى القري التي تتبع المبادرة بهدف التمكين الاقتصادي لهن.





وأشارت أبو سمرة إلى أن الفرع أعد قاعدة بيانات للسيدات الغير قادرات بقرى حياة كريمة استعدادا لحصولهن على معاش من بيت الزكاة التابع لمشيخة الازهر الشريف إلى جانب عقد ندوات توعية بالمبادرة الرئاسية في القري والنجوع يحاضر فيها الأعضاء لشرح الهدف منها وأهميتها فى إحداث تغيير بالقرى المصرية علي جميع الأصعدة و فى مختلف القطاعات وحث المواطنين على التعاون الإيجابي و الفعال للاستفادة القصوى من المبادرة.





كما يستمر الفرع فى تقديم أنشطته بالتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي و توجيه الحالات إلى عيادة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف بالمجان بمعهد اورام المنيا.

و أيضا تم وضع المشكلة السكانية من بين أولويات جدول الأعمال لخطورتها ولما توليها الدولة و على رأسهم رئيس الجمهورية من اهتمام بالغ في هذه الفترة حيث جعلها المجلس في مقدمة اهتماماته بما يقدمه من توعية بتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وسبل معالجتها والحد منها.



