مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المنصورة الجديدة

اجرى اليوم السبت المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن يرافقه المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، جولة تفقدية بمدينة المنصورة الجديدة.



وتفقد المهندس ”كمال بهجات " خلال جولته، أعمال تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة ومنها (جامعة المنصورة الجديدة – مشروعات الإسكان المختلفة “الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلى – سكن مصر – JANNA – الفيلات).



كما تفقدوا أيضا مشروعات تنفيذ مبانى الخدمات والتى تشمل (المركز الطبى – المدارس – الأسواق التجارية )، وكذلك مشروعات تنفيذ محطة تحلية مياه البحر و محطة محولات الكهرباء ، ومشروعات تنفيذ المرافق والطرق بالمدينة.



وشدد المهندس كمال بهجات على الشركات المنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للإنتهاء من المشروعات، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية والإستعدادات لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية المهندسين والمشرفين والعمال بمواقع العمل .



وأوضح المهندس محمد رجب رئيس الجهاز ، أنه جارٍ الإنتهاء من تنفيذ 4728 وحدة سكنية (197 عمارة)، بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، بينما بلغت نسبة تنفيذ 6504 وحدات سكنية (271 عمارة) أخرى بالمشروع نسبا متقدمة.





وقال رئيس الجهاز أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بمشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، كما أنه جارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة سكنية)، بمشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلي.





وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ أيضًا بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، بها 2103 وحدات، وتشمل (634 فيلا نموذج كلاسيك 1، بها 1164 وحدة سكنية، ومن المقرر الإنتهاء منها قريبا – و257 فيلا نموذج كلاسيك 2، بها 469 وحدة سكنية، و258 فيلا نموذج مودرن، بها 470 وحدة سكنية.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة، حيث بلغت نسبة إنجاز كلية الأعمال وكلية المعاملات القانونية الدولية 77%، وجار تنفيذ كلية طب الأسنان وكلية العلوم بنسبة إنجاز 28% ، وكلية هندسة المنسوجات 43% ،وكلية الصيدلة وكلية العلوم 21%، وكلية الهندسة ١ كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 48%، ومبنى الإدارة 25%.



ولفت رئيس الجهاز إلى أنه جار تنفيذ أعمال تنسيق الموقع اللاند سكيب و الزراعة لمشروعات الإسكان بالمدينة،بالإضافة للمنطقة الفاصلة بين الطريق الدولى الساحلى والمدينة والتى تحتوى على حارات مشى و دراجات وركض وبرجولات .



يذكر ان هذه الزيارة تأتى في إطار المتابعة المستمرة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمشروعات المختلفة بالمدينة للتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفى التوقيتات المحددة لها.