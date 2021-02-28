فيديو جراف| وضعت روج على الهواء.. القصة الكاملة لإحالة مذيعة بالتليفزيون للتحقيق

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التي أذاعتها القناة الأولى

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من خلال بث مباشر

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عبر صفحتها على فيسبوك، حيث علق بعضهم: "المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج"، وقال آخرون: "إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه؟".