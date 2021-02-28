فيديو جراف| وضعت روج على الهواء.. القصة الكاملة لإحالة مذيعة بالتليفزيون للتحقيق

تسببت غفوة من إحدى مذيعات نشرة التاسعة على القناة الأولى، في إثارة الجدل لدى جمهور مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب تصرفها المفاجئ، بوضع "روج" على الهواء، أثناء تقديم النشرة.
وأخرجت المذيعة أميمة تمام- بعدما أذاعت افتتاحية النشرة- "قلم روج"، واستعملته على الهواء، أثناء حديث زميلتها في الاستوديو.
وانتشرت التعليقات الساخرة من متابعي النشرة، التي أذاعتها القناة الأولى، من خلال بث مباشر، عبر صفحتها على فيسبوك، حيث علق بعضهم: "المذيعة جات متأخرة ونسيت تحط مكياج"، وقال آخرون: "إحنا جينا في وقت مش مناسب ولا إيه؟".
ولمزيد من التفاصيل حول مذيعة تضع روج على الهواء وتتحول للتحقيق شاهد الفيديو جراف التالى.