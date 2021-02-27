تُروج أخبارًا كاذبة.. خالد الجندي يحذر من صفحات مزورة تحمل اسمه

حذر الشيخ خالد الجندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من صفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل اسمه تروج أخبارًا واستغاثات لمسؤولين في الدولة، لافتًا إلى أن لا يملك إلا حسابًا واحدًا موثقًا من قبل إدارة الفيسبوك.





وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «أنا أظهر يوميًا على الهواء ولا أحتاج إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاستغاثة بأى مسئول وإن كان الأمر كذلك فهو سهل عليّ من خلال منبري هنا بالقناة -قاصدًا برنامجه-.





وتابع: «الهدف من صفحتي الشخصية على فيسبوك هو التفاعل مع الجمهور، فالبعض يروج لأخبار وينسبونها إليّ كذبًا وزورًا، وهذه سمات وأساليب المنتمين للإسلام السياسي».





وكان الشيخ خالد الجندى، طالب بتدشين حملة وطنية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية تشمل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس والتعليم وكافة وسائل الإعلام في توعية المواطنين من مخاطر النمو السكانى.





وأكمل: «هذه قضية وعي ولازم نوصلها للناس كلها، والتيارات السلفية التي تعمل على تغييب وعى الناس هربانة في المتاع ومش حاسين بالناس، زى الناس اللى بتنادى بزيادة السكان وهم قاعدين في الفنادق الفخمة خارج مصر».









واستطرد: «أن السلفيين لا يشعرون بأن الزيادة السكانية تلتهم الأخضر واليابس، وأنها تعرقل أى عملية تنمية تقوم بها البلاد، وتابع: «الرسول قال طعام الواحد يكفى لاثنين ولم يقل لثلاثة أو أربعة أو خمسة».