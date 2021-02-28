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اقتصاد

اقتصاد الصين| إشادة بشركة صينية أنشأت جسرا في سيراليون

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:02 ص
اقتصاد الصين
اقتصاد الصين
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قسم الاقتصاد
أشاد مسؤول سيراليوني  بالمجموعة السابعة للسكك الحديدية الصينية لبناء جسر قياسي يربط منطقة الأعمال في العاصمة فريتاون بالجزء الغربي منها.

وقال وزير الأشغال والأصول العامة السيراليوني، بيتر بايوكو كونتيه، في تصريحات له عبر وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إن العمل الذي تعاقدت عليه الشركة الصينية سيحسن اقتصاد البلاد.

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وأضاف أن المشروع يظهر بوضوح أن الشركة الصينية شريك موثوق به يمكن استدعاؤه لمعالجة القضايا الحيوية في البناء.

وأعرب مدير مشروع بالشركة جيانغ هوا وي عن امتنانه لحكومة سيراليون لدعمها وتوجيهها طوال فترة تنفيذ المشروع، مضيفا أن المشروع انطوى على عملية بناء مكثفة ومنظمة بمشاركة خبراء صينيين وعمال محليين.

وقال جيانج إن المشروع يقلل بفعالية من الازدحام المروري في العاصمة، ويحسن سفر السكان المحليين، ويساعد على جعل المدينة أكثر جمالا.

وأضاف "خلال عملية البناء، اتبعت شركتنا بدقة المواصفات الفنية واعتمدت تكنولوجيا متقدمة. ونسعى جاهدين لجعل المشروع رمزا آخر لشركتنا في سيراليون.
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