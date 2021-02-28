الأورمان تستعد لمعرض الزهور.. مدير الحديقة: نتوقع إقبالا كبيرا على المعرض.. الإرشاد الزراعي: حدث ثقافي اقتصادي متميز

مدير حديقة الأورمان:

افتتاح معرض الزهور خلال أسبوعين بعد الاجتماع مع العارضين

تطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي



الإرشاد الزراعى:

معرض الزهور حدث ثقافي اقتصادي متميز يحرص المواطنون على زيارته





يأتى الربيع وتنتشر رائحة الزهور فى جميع الأرجاء، ولكن عبق الزهور فى الجيزة مختلف فى رائحته بسبب إقامة معرض الزهور بحديقة الأورمان، ويتحول المشهد إلى منظر جميل نظرا لعرض منتجات جديدة يقبل عليها الزائرون.





وفى هذا السياق، قال الدكتور محمد فوزى، مدير حديقة الأورمان، إنه لم يتم تحديد موعد لافتتاح معرض الزهور حتى الآن، حيث سيتم الاجتماع أولا بالعارضين للتحضير، موضحا أن الافتتاح سيكون خلال أسبوعين.







وتوقع "فوزى"، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الإقبال على معرض الزهور سيكون كبيرا لأنه يعد متنفسا للجميع من جهة، كما أن الحدائق تمتاز بكونها مكانا مفتوحا، فمن الصعب انتقال عدوى كورونا فيها، والدليل على ذلك الإقبال الكبير على مهرجان العسل خلال نوفمبر الماضي.







وأوضح مدير حديقة الأورمان أنه سيتم التحضير أيضا لمهرجان التمور داخل الحديقة فى أول أبريل، منوها إلى أن مهرجان العسل كان زاخرا جدا بمشتقات عسل النحل.







وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى المعرض، حيث يتم قياس درجات الحرارة للزائرين قبل الدخول، مع الالتزام بارتداء الكمامات، فصلا عن تطبيق ثقافة التباعد الاجتماعى، معلقا: "إحنا كاتبين أهم التوصيات والإجراءات الواجب اتخاذها على البوابات".





وأضاف مدير حديقة الأورمان بالجيزة أن هناك مسئولين عن التعقيم يطهرون باستمرار بالكلور والمطهرات لتجنب انتشار فيروس كورونا.







وأكد أن جائحة كورونا كانت سببا فى إلغاء معرض الزهور خلال العام الماضي، مما سيزيد الإقبال على المعرض هذا العام لاشتياق الزائرين لمعرض الزهور بحديقة الأورمان.







وناشد مدير حديقة الأورمان جميع الزائرين ارتداء الكمامات قبل الدخول، مع الحرص على التباعد الاجتماعى واستخدام المطهرات والكلور، معلقا: "الإعلام قام بدور هام وكبير فى توعية المواطنين، وأن كل شخص مسئول عن حماية نفسه وأسرته".







من جهته، أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إقامة معرض زهور الربيع في نسخته رقم 88، في أول مارس القادم بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.







وقال الدكتور علاء عزوز إن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شدد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.







وأضاف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، كذلك يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص المواطنون على زيارته، خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.