تسبب حساسية.. أحمد موسى يطالب بعدم كتابة كلمة حياة كريمة على منازل القرى المطورة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تطوير القرى في مصر، قائلا أهالي الريف في الوجه البحري والصعيد يطلبون عدم كتابة كلمة حياة كريمة على المنازل.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أرجو عدم كتابة كلمة حياة كريمة على البيوت لأن هذا الأمر يتسبب في حساسية شديدة للبعض ".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لا مشكلة لدينا من كتابة كلمة حياة كريمة على المنشآت في القرى ولكن لا اتمنى كتابتها على المنازل ".





وأكمل موسى :" ناس كتير تواصلت معي من أهالي الريف يرفضون كتابة كلمة حياة كريمة على المنازل التي تم إصلاحها والأهلي يشعرون بسعادة كبيرة للإصلاح".



