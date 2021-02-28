أحمد بهاء شلبي أمينا لحزب حماة الوطن في المنوفية

أصدر الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، عدد من القرارات التنظيمية الهامة التي تختص بعدد من الأمانات الخاصة بالحزب في عدد من محافظات الجمهورية ومنها تعيين النائب أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب أمينا للحزب لمحافظة المنوفية.





ومن جانبه قال النائب أحمد بهاء شلبي، انه يشكر الفريق جلال الهريدي وقيادات الحزب علي هذه الثقة من خلال توليه لامانة محافظة المنوفية والتي تعد من المحافظات السياسية الهامة بالنسبة للحزب وأيضا لما تتمتع به من كوادر وشخصيات سياسية هامة علي مدار تاريخها أثرت الحياة السياسية المصرية بالعديد من التجارب والانجازات سطرها التاريخ المصري المعاصر.





وأكد شلبي أنه سيعمل خلال الفترة القادمة علي تقديم تجربة حزبية جديرة بالمحاكاة والتعميم من خلال إعادة هيكلة الامانات الفرعية للحزب في المنوفية، ودعم الكوادر الحالية والبحث عن كوادر اخري تضاف إلي التجربة الحزبية، مؤكدا الدور المهم الذي سيلعبه الشباب في هذه التجربة، حيث يتميز شباب المنوفية بالثقافة العالية وامتلاكه العديد من المواهب والاراء التي تقدم حلولا عملية للعديد من المشاكل والتي يعاني منها المجتمع المحلي، حيث يمكن الاستفادة من هذه الاراء والمقترحات من خلال كيان حزبي في حجم حزب حماة الوطن.





وأشار بهاء إلى أن أمانة المنوفية ستشهد خلال الفترة القادمة اطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلي تنمية المجتمع المحلي والارتقاء بها وحسن استغلال الطاقات والامكانيات المتاحة.