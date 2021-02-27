"فوق الرأس".. معرض للفنان طه القرني يجسد الهوية المصرية في ثوب معاصر

قالت الناقدة التشكيلية الدكتورة ماجدة على، إن الفنان التشكيلي الدكتور طه القرني، الملقب بفنان الشعب، هو فنان مهموم بمشروعه ومنهك فى البحث عن تقديم هويتنا المصرية في ثوب معاصر، جاء ذلك خلال زيارتها لمعرض "فوق الرأس" للفنان طه القرنى، المقام فى الفترة من ١٤ فبراير الجارى حتى ١١ مارس المقبل بجاليرى إبداع بالزمالك .





وأضافت الدكتورة ماجدة على، أن الفنان طه القرنى يتناول فى معرضه الموروث الشعبي المصري برؤية وتكوين يعتمد ربط العناصر فيه على الظل، ومعالجة التكوين برؤية عين الطائر الذي يرى العناصر من أعلى ليحقق الشمولية، وليقرب بعد الزمن من رؤيته الوجدانية القريبة فيتداخل الزمن والمكان، ليصور لنا موضوعاتنا المصرية الشعبية برؤية جديدة تتمازج وتتداخل والحالة الإبداعية للفنان، الذي اختار أن يجسد المشهد ودراما العمل، من خلال مجموعة من الدمى التي تحرك وجداننا جميعًا وتحرك مشاعر الطفل داخلنا، ليبعث برسالة إنسانية مفادها ابحث داخل وجدانك فبداخلك نفس تلك الهوية .





ووجهت الدكتورة ماجدة على فى ختام حديثها، التهنئة للدكتور طه القرني لإقامة معرضه الذي تعتبره بداية لوصول طه القرنى إلى مبتغاه من رؤية جديدة متفردة وحدث متميز قريبًا، واصفة إياه بانه فنان غير متجمد وثابت، دائم البحث عن الجديد والمتفرد، برؤية وأفكار مدروسة.