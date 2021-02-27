تجديد حبس متهم بقتل مدير مؤسسة أهلية بالمنيا

أمر المستشار تامر مطيع المحامى العام لنيابات جنوب المنيا تجديد حبس المتهم «أيمن. ح. س، 43 سنة» شرطي مقيم بمركز المنيا، والمتهم بقتل الشاب عماد لطفي 31 سنة، مدير فرع بإحدى الجمعيات الأهلية، بسبب تحصيل قسط قرض، 15 يوما على ذمة التحقيق.





كما استمعت النيابة العامه لـ 3 شهود عيان، من بينهم زوجة المتهم، واثنان من الموظفات المحصلات المرافقات للمجنى عليه.





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واستعجلت النيابة العامة بمركز المنيا، إدارة البحث الجنائي، باستكمال التحريات، وإعداد تقرير مفصل بالواقعة. وأجرت النيابة معاينة لمسرح الحادث، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه بيانا لسبب وكيفية إصابته.





ترجع أحداث القضيه إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا تلقيه إشارة من المستشفى الجامعي بوفاة عادل لطفي مدير مؤسسة أنا المصري بمركز المنيا اثر اصابته بجرح طعني في صدره.





وكشفت تحريات ضباط البحث الجنائي بنشوب مشادَّة بين المجني عليه وبين آخرين بسبب سداد قسط شهريٍّ للمؤسسة التي يديرها المجني عليه، أسفرت عن طعن المتهمِ للمجنى عليه بسكينٍ مُحدثًا إصابته، وأُلقي القبض على المتهم وأَرشد عن السكين المستخدمة في الجريمة.



