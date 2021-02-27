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رياضة

هاشتاج ميسي يتصدر تويتر بعد تألقه أمام إشبيلية

السبت 27/فبراير/2021 - 08:17 م
صدى البلد
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رنا اشرف
صعد هاشتاج ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، لتريند "تويتر"، بعد تألقه فى مباراة إشبيلية التي أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الليجا، وانتهت بفوز البرسا بثنائية نظيفة.

وقاد ميسي فريقه للفوز بثنائية، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 85.

وعزز ميسي صدارته لجدول ترتيب الهدافين بالدوري الإسباني، وبات في رصيده 19 هدفا.
وشهدت المباراة لقطة طريفة في الدقيقة 88، بين ميسي ومدافع إشبيلية الذي حاول الامساك بالبرغوث الأرجنتيني بعدما فشل في محاولة إيقافه
وارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 53 في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وأصبح على بعد نقطتين من المتصدر أتليتكو مدريد الذي لعب مباراتين أقل من البرسا 
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