قدوة لزملائه.. النقل تكرم مشرف قطارات قطع تذكرة كاملة لطفل 9 سنوات

استقبل اليوم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عبد الله عبد المعبود مشرف قطار، لتكريمه وتحفيزه نظير يقظته في العمل والمامه بواجبات ومهام وظيفته.





وجاء ذلك علي ضوء توجيهات وزير النقل بإستدعاء السيد مشرف القطار وإخطاره بطلب السيد الوزير بتكريمه والشكر الموصول من سيادته لمجهوداته وانضباطه في العمل، بحسب بيان للهيئة.





واثناء اللقاء، اثنى رئيس الهيئة على حرص مشرف القطار على تحصيل حقوق الهيئة المالية، من خلال المامه باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مع عدم تعديه على حقوق الركاب أو إهدارها.





كما عبر المهندس أشرف رسلان عن تمنياته لجميع العاملين اتخاذ تلك النماذج المشرفة قدوة في العمل، مع عدم اغفاله للتأكيد مجددًا على العاملين بحسن معاملة الجمهور.





واختتم رئيس الهيئة اللقاء بتسليم مشرف القطار شهادة تقدير والتوجيه بصرف مكافأة مالية، تشجيعًا له وتحفيزًا على مواصلة العمل بذات اليقظة مع تمنياته لجميع العاملين ببذل أقصى الجهد في سبيل الارتقاء بالمرفق وخدماته المقدمة لجمهور الركاب.





يذكر أن سبب التكريم يعود إلى واقعة حدثت بين السيد مشرف القطار وأحد الركاب اثناء رحلة، أصر خلالها الراكب على قطع نصف تذكره لنجله البالغ من العمر تسع سنوات، الا ان إصراره قوبل بالرفض مع عدم التجاوز من جانب المشرف، وذلك لإلمامه باللوائح المنظمة لذلك.



