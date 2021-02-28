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تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية: انطلاق الامتحانات العلمية اليوم .. وهذا موعد الاختبارات النظرية

الأحد 28/فبراير/2021 - 08:02 ص
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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أحمد الشاهد
قالت هدير عاطف المتحدث الرسمي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية، إن الامتحانات العملية ستنطلق بالجامعة اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 28 من فبراير الجاري، على أن تبدأ الامتحانات النظرية يوم السبت القادم.

أوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الامتحانات العملية ستعقد حضوريا بمقر الجامعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة، كما أنه سيتم تقسيم الطلاب وفقا للجداول التي تم إعدادها من قبل الجامعة، وعلى حسب المواعيد المقررة لكل فرقة دراسية.

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وأضافت، أن الجامعة ستقبل طلبات الأعذار المقدمة من جانب الطلاب مع تقديم الطالب للأوراق الرسمية من مستشفى حكومية ، على أن يتم إجراؤها لهم في وقت لاحق بعد الانتهاء الامتحانات ، مع احتفاظ الطالب بدرجات أعمال السنة ولا يعتبر في هذه الحالة راسبا لأنه عذر مقبول .

وأشارت المتحدث باسم جامعة الدلتا التكنولوجية إلى أن الجامعة قد خصصت لجان للعزل ، لإجراء الامتحانات للطلاب الراغبين في إجراؤها بمقر الكلية دون تقديم أعذار طبية ، ولفتت إلى أن الجامعة بها كافة الكوادر الطبية المؤهلة للتعامل مع أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ونوهت إلى أنه سيتم عزل أي طالب يشتبه بإصابته بالوحدة الطبية الموجودة بالجامعة ، وإجراء الفحوصات اللازمة عليه للاطمئنان على صحته وتحويله للمستشفى إذا لزم الأمر ، وهناك تشديدات كبيرة من جانب إدارة الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة والتزام الجميع بها ، مع قياس درجة حرارة جميع الطلاب بالكواشف الحرارية قبل دخولهم مقر الجامعة ، وعدم السماح بدخول أي طالب دون ارتداء الكمامة.
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