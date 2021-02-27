الحكومة تصرف آخر مرحلة من رواتب فبراير للموظفين بالدولة .. غدا

تنتهي وزارة المالية صباح غدا الأحد من صرف رواتب العاملين بالدولة عن فبراير الجاري، والتي سبق صرفها لمدة 3 أيام سابقة.





قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه تم صرف رواتب اكثر من 58 وزارة وجهة تابعة ومستقلة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتشريعات الخاصة الأخري، و تم تحويل الرواتب علي 3 مجموعات وعبر فروع البنوك التي تعاقدت معها جهات عملهم.





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وذكر التقرير أن الحكومة قامت بتبكير عمليات صرف الرواتب ضمن الاجراءات الخاصة بتقليل الزحام علي جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهدها البلاد حاليا، بالتنسسيق مع البنك المركزي المصري".





وأشار التقرير إلي أنه مع نهاية غدا الأحد سيكون قد تم صرف رواتب العاملين بالدولة علي مدار 4 أيام متصلة بدأت منذ الثلاثاء الماضي.