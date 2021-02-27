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رئيس جامعة أسيوط: 95% من الامتحانات تصحح إلكترونيا.. فيديو

السبت 27/فبراير/2021 - 09:34 م
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط
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محمد القاضي
قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنه تم اجراء الامتحانات اليوم، وسط الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية بين الطلاب، والتأكد من ارتداء الكمامة.

وأضاف "الجمال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تجهيز القاعات لاستقبال ثلث العدد المقرر، وتم تعقيم القاعات بين كل امتحان.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الجامعة اعتمدت نظام التصحيح الالكتروني، موضحا أنه يتم جميع أوراق الإجابات من الطلاب، وسيتم تصحيحها إلكترونيا، عن طريق جهاز إلكتروني، ويعقبها إعلان النتيجة مباشرة.

ونوه بأن 95% من الامتحانات يتم تطبيقها بهذا النظام، ما عدا طبيعة المواد التي لا تسمح بذلك، مثل امتحانات "التربية الرياضية، والفنون الجميلة".

وأوضح  رئيس جامعة أسيوط، أن الطالب الذي يشعر بأي أمراض يمكنه أن يظل في المنزل، ويحضر شهادة صحية تثبت مرضه، ومن ثم تأجيل الامتحان له وإعادته في الدور الثاني مع أحقيته في الحصول على كامل الدرجة.
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