محمود البسيوني يكتب: ليس لي أجنحة

أيها الطفل الصغير
ليس لي أجنحة أحلق بها في السماء
ولا أمتلك آلة أسافر بها عبر الزمن
ليس لدي عصا سحرية أو كرة من البلور
لأرى الماضي وما قد يخفيه القدر
أمتلك فقط حاضري
ورغبة ملحة لأتحدث معك
لا أعرف ما تبقى من خبايا لم تبح بها
نعم ... تجيد لعبة الاختباء ..... وأنا قد سئمت البحث
أيها الطفل الصغير
نحن مجرد بشر
فضع رأسك على كتفي
وتحرر من كل القيود ولا تستسلم للخوف
سأكون معك في كل خطوة على الطريق
سأجمع لك الحروف واجزاء الروح المتناثرة
معا سنسترجع أحداث مرت بنا
سأذهب معك إلى أبعد مكان
نكشف عن أحداث ملونة بلون البهجة
ونزيل عنها الصدأ
أيها الطفل
لن نحلق في السماء
ولن نحتاج إلى السفر عبر الزمن
فقط سنبدأ الكتابة معا
لتشرق شمس الحياة من جديد