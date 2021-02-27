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ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: ليس لي أجنحة

السبت 27/فبراير/2021 - 09:42 م
صدى البلد
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أيها الطفل الصغير 
ليس لي أجنحة أحلق بها في السماء 
ولا أمتلك آلة أسافر بها عبر الزمن 

ليس لدي عصا سحرية أو كرة من البلور  
لأرى الماضي وما قد يخفيه القدر 

أمتلك فقط حاضري
ورغبة ملحة لأتحدث معك 
لا أعرف ما تبقى من خبايا لم تبح بها 
نعم ... تجيد لعبة الاختباء ..... وأنا قد سئمت البحث 

أيها الطفل الصغير    
نحن مجرد بشر 
فضع رأسك على كتفي 
وتحرر من كل القيود ولا تستسلم للخوف
سأكون معك في كل خطوة على الطريق 

سأجمع  لك الحروف واجزاء الروح المتناثرة
معا سنسترجع أحداث مرت بنا  
سأذهب معك إلى أبعد مكان 
نكشف عن أحداث ملونة بلون البهجة 
ونزيل عنها الصدأ 

أيها الطفل
 لن نحلق في السماء 
ولن نحتاج إلى السفر عبر الزمن
فقط سنبدأ الكتابة معا 
لتشرق شمس الحياة من جديد
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