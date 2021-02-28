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تعليم

عميد طب حلوان يقدم نصائح الطلاب لمواجهة كورونا أثناء الامتحانات

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:02 ص
طلاب - صورة أرشيفية
طلاب - صورة أرشيفية
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إسلام خالد
وجه الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان، مجموعة من الإرشادات والتدابير الوقائية التى يجب على الطلاب اتباعها أثناء أدائهم امتحانات منتصف العام الدراسي وفصل الشتاء وذلك للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور "مهدي" في تصريحات لموقع "صدى البلد" إن الجامعة والكلية حريصة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وشدد على الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ليس فقط داخل الجامعة بل خارجها أيضا وأثناء ممارسة حياتهم اليومية.

وقدم الدكتور ممدوح مهدى مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة في فصل الشتاء:

-تهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى.

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-الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة 

- تعقيم الاماكن جيدا بصفة مستمرة 

- التباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات

- تخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون 

- الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه وممارسة الرياضة لتجديد النشاط والحيوية والدورة الدموية وهو ما يؤدي إلى تقوية المناعة

- عدم تناقل الأدوات الشخصية وبخاصة في حالات العزل المنزلي

وأعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، فتح بوابات الجامعة قبل موعد الامتحانات بساعتين لاستقبال الطلبة والطالبات لأداء امتحاناتهم.

وجاء ذلك فى إطار حرص الجامعة على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التى تتبعها الجامعة لمنوع حدوث تكدس أو زحام شديد فى عربيات مترو الانفاق وتيسيرًا على القادمين للجامعة بواسطة مترو الأنفاق منعًا للتزاحم على أبواب الجامعة وتحقيقًا للتباعد المنشود حرصًا على سلامتهم.
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