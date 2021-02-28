القومي للبحوث الفلكية : بروتوكولات تعاون مع دول حوض النيل فى مجال الجيوفيزياء





قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، أنه يوجد العديد من بروتوكولات التعاون مع كافة المعاهد المتخصصة على مستوى العالم .





وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه يوجد بروتوكولات مع العديد من الجهات الموجودة داخل مصر ، وكذلك العديد من دول إفريقيا وحوض النيل .





وأضاف "القاضي" أنه من المقرر توقيع العديد من البرتوكولات في المستقبل القريب ، حيث أنه سيتم توقيع بروتوكلين مع دولة السودان ، وكذلك بروتوكولات مع دولة الكويت وسلطنة عمان .





وأشار إلى أن هذه البرتوكولات ستكون خاصة بمجالات علوم الجيوفيزياء وكذلك علوم الفلك ، لدعم وتبادل التعاون المشترك في هذا المجال .





وكان رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية قد أوضح خلال تصريحات خاصة ، أنه يتم حاليًا إنشاء محطة جديدة لرصد الاقمار الصناعية بالليزر بمقر المعهد بحلوان بالتعاون مع الجانب الصيني ، حيث يوجد بها تليسكوب بصري ، ومن المتوقع أن تكون أحد أكبر محطات الرصد على مستوى العالم .





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وأشار إلى أن المعهد سيقوم في المستقبل القريب بإنشاء محطة أخرى بجنوب مصر بمنطقة "أبو سمبل" ولفت إلى أنه يوجد بالمعهد أيضًا العديد من وحدات رصد الشهب والنيازك والمذنبات والحطام الفضائي ، ليكون هناك شبكات لرصد كافة الأجواء المصرية .