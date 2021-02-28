عبد الرزاق دسوقي: جامعة كفر الشيخ درة الجامعات المصرية .. فيديو

قال الدكتور عبدالرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الامتحانات أجريت اليوم وسط الالتزام ب الإجراءات الاحترازية بين الطلاب والتأكد من ارتداء الكمامة.





وأضاف "دسوقي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك انضباط من الطلاب داخل اللجان بارتداء الكمامة بمنظر حضاري مشرف، قائلا: "الطلاب حابين أنهم يتواجدوا داخل حرم الجامعة".





وتابع: "سعداء بعودة الطلاب للجامعة مرة أخرى.. بعض الكليات تنتهي من الامتحانات خلال أسبوع واثنين، مثل طب أسنان لأن نظام الدراسي ممتد ويكون لديهم أعمال سنة، وباقي الكليات خلال 3 أسابيع تنتظم في الدراسة".





وأردف أن جامعة كفر الشيخ تعتبر درة الجامعات المصرية ومن أجملها، متابعا: "حريصون على احتلال مركز متقدم في التصنيف بين الجامعات ونعمل في البحث العلمي ونسعى لدخولها الجيل الرابع، ولدينا مشروعات قومية ضخمة مثل مستشفى الطوارئ والدولة لا تبخل بأي استثمار في الجامعة".





وأوضح أن كلية الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ تعتبر الأولى في الجامعات المصرية في هذا التخصص، باعتبار أن المحافظة تنتج أكثر من 40% من إنتاج الأسماك في مصر، وأشهر صيادي الأسماك من منها.