وجه رسالة للحكومة..الباز يكشف حقيقة دفع 5 آلاف جنيه رسوما على ماكينات رفع المياه

كشف الإعلامي محمد الباز حقيقة دفع 5 آلاف جنيه رسوما على استخدام ماكينات رفع مياه، قائلا: هناك قانون ينص على ان رسوم ماكينات الري تصل إلى 5 آلاف جنيه، معقبا: الوزارة صححت الخبر وقالت إن الرسوم ستكون على الماكينات المتواجدة على الترع والنيل".
وأضاف "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، نحن أمام تحديث للمنظومة التشريعية والقوانين الآن، معقبا: كنا في حالة ركود سياسي وثقافي واجتماعي لمدة 60 عاما"، منوها بأن هذا القانون مازال تحت الدراسة والمناقشة والخبر المنتشر ليس دقيقا.
وأكمل: الجيل الحالي يتحمل كافة تبعات تحديث القوانين..الجيل الحالي يتحمل اخطاء السنوات الماضية.
ووجه رسالة إلى الحكومة، قائلا: يجب أن نراعي معاناة الجيل الحالي..مضيفا: "مينفعش أدفع ثمن 80 او 70 سنة ركود كدا".
وأكمل: الجيل الحالي يتحمل كافة تبعات تحديث القوانين..الجيل الحالي يتحمل اخطاء السنوات الماضية.
ووجه رسالة إلى الحكومة، قائلا: يجب أن نراعي معاناة الجيل الحالي..مضيفا: "مينفعش أدفع ثمن 80 او 70 سنة ركود كدا".