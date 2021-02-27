وجه رسالة للحكومة..الباز يكشف حقيقة دفع 5 آلاف جنيه رسوما على ماكينات رفع المياه





وأضاف "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، نحن أمام تحديث للمنظومة التشريعية والقوانين الآن، معقبا: كنا في حالة ركود سياسي وثقافي واجتماعي لمدة 60 عاما"، منوها بأن هذا القانون مازال تحت الدراسة والمناقشة والخبر المنتشر ليس دقيقا.



وأكمل: الجيل الحالي يتحمل كافة تبعات تحديث القوانين..الجيل الحالي يتحمل اخطاء السنوات الماضية.



ووجه رسالة إلى الحكومة، قائلا: يجب أن نراعي معاناة الجيل الحالي..مضيفا: "مينفعش أدفع ثمن 80 او 70 سنة ركود كدا".





كشف الإعلامي محمد الباز حقيقة دفع 5 آلاف جنيه رسوما على استخدام ماكينات رفع مياه، قائلا: هناك قانون ينص على ان رسوم ماكينات الري تصل إلى 5 آلاف جنيه، معقبا: الوزارة صححت الخبر وقالت إن الرسوم ستكون على الماكينات المتواجدة على الترع والنيل".