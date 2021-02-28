بالتزامن مع بدء الامتحانات ... آداب القاهرة تحدد شروطا لأداء الطلاب العالقين بالخارج امتحان الأونلاين





‎قامت جامعة القاهرة بوضع حلول لطلاب كلية الاداب العالقين ويريدون أداء امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 ، وهى أداء الامتحان عبر منصة التعليم الالكترونى blackboard .









‎ولكن وضعت كلية الاداب متطلبات امام الطلاب يجب عليهم تنفيذها فى حالة قبولهم لأداء الامتحانات اونلاين وهى :





‎١- ان يكون الطالب لديه حساب على المنصة الالكترونيه ومسجل فى كل المواد المقرر عليه .









‎٢- توفير كاميرا 365 درجة متصله بالجهاز





‎٣- تحميل برنامج Any Desk على الجهاز





‎٤- ارسال رقم الجهاز المقدم من برنامج Any Desk فى الطلب المقدم





اقرأ أيضا :













‎وكانت قد قدمت كلية أداب القاهرة ، تعليمات هامة يجب على الطلاب اتباعها وجاءت كالاتى :





‎- تقديم طلب رسمى إالى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للموافقة على عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الاول على المنصة يتضمن بيانات الطالب ( الاسم - القسم - الفرقة ) .





‎- مبررات طلب الامتحان اونلاين .





‎- ارسال ما يثبت إقامة الطالب فى الدولة التى يقيم بها اثناء فترة عقد الامتحانات .





‎- إقرار بأن الطالب بوفر كل المتطلبات اللازمة التى تشترطها الكلية لأداء الامتحان اونلاين من توفير الانترنت بصورة دائمة اثناء الامتحان و فى حالة انقطاع الانترنت سوف يحسب درجة الاسئلة التى تم حلها فقط .



