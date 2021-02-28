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تعليم

بالتزامن مع بدء الامتحانات ... آداب القاهرة تحدد شروطا لأداء الطلاب العالقين بالخارج امتحان الأونلاين

الأحد 28/فبراير/2021 - 01:01 ص
اداب القاهرة
اداب القاهرة
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مريم عزت

‎قامت جامعة القاهرة بوضع حلول لطلاب كلية الاداب العالقين ويريدون أداء امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021  ، وهى أداء الامتحان عبر منصة التعليم الالكترونى blackboard . 


‎ولكن وضعت كلية الاداب متطلبات امام الطلاب يجب عليهم تنفيذها فى حالة قبولهم لأداء الامتحانات اونلاين وهى :

‎١- ان يكون الطالب لديه حساب على المنصة الالكترونيه ومسجل فى كل المواد المقرر عليه .


‎٢- توفير كاميرا 365 درجة متصله بالجهاز 

‎٣- تحميل برنامج Any Desk على الجهاز 

‎٤- ارسال رقم الجهاز المقدم من برنامج Any Desk فى الطلب المقدم 

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‎وكانت قد  قدمت كلية أداب القاهرة ، تعليمات هامة يجب على الطلاب اتباعها وجاءت كالاتى : 

‎- تقديم طلب رسمى إالى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للموافقة على عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الاول على المنصة يتضمن بيانات الطالب ( الاسم - القسم - الفرقة ) . 

‎-  مبررات طلب الامتحان اونلاين . 

‎- ارسال ما يثبت إقامة الطالب فى الدولة التى يقيم بها اثناء فترة عقد الامتحانات .

‎- إقرار بأن الطالب بوفر كل المتطلبات اللازمة التى تشترطها الكلية لأداء الامتحان اونلاين من توفير الانترنت بصورة دائمة اثناء الامتحان و فى حالة انقطاع الانترنت سوف يحسب درجة الاسئلة التى تم حلها فقط .

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