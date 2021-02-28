بالتزامن مع بدء الامتحانات ... آداب القاهرة تحدد شروطا لأداء الطلاب العالقين بالخارج امتحان الأونلاين

قامت جامعة القاهرة بوضع حلول لطلاب كلية الاداب العالقين ويريدون أداء امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الجامعى 2020-2021 ، وهى أداء الامتحان عبر منصة التعليم الالكترونى blackboard .
ولكن وضعت كلية الاداب متطلبات امام الطلاب يجب عليهم تنفيذها فى حالة قبولهم لأداء الامتحانات اونلاين وهى :
١- ان يكون الطالب لديه حساب على المنصة الالكترونيه ومسجل فى كل المواد المقرر عليه .
٢- توفير كاميرا 365 درجة متصله بالجهاز
٣- تحميل برنامج Any Desk على الجهاز
٤- ارسال رقم الجهاز المقدم من برنامج Any Desk فى الطلب المقدم
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وكانت قد قدمت كلية أداب القاهرة ، تعليمات هامة يجب على الطلاب اتباعها وجاءت كالاتى :
- تقديم طلب رسمى إالى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب للموافقة على عقد امتحان نهاية الفصل الدراسى الاول على المنصة يتضمن بيانات الطالب ( الاسم - القسم - الفرقة ) .
- مبررات طلب الامتحان اونلاين .
- ارسال ما يثبت إقامة الطالب فى الدولة التى يقيم بها اثناء فترة عقد الامتحانات .
- إقرار بأن الطالب بوفر كل المتطلبات اللازمة التى تشترطها الكلية لأداء الامتحان اونلاين من توفير الانترنت بصورة دائمة اثناء الامتحان و فى حالة انقطاع الانترنت سوف يحسب درجة الاسئلة التى تم حلها فقط .