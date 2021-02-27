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ديني

خالد الجندي: رحمة الله تشمل المُؤمن وغيره

السبت 27/فبراير/2021 - 10:00 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يجوز المغفرة لغير المؤمن، ولكن الرحمة تشمل المُؤمن وغير المؤمن.


وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت، أن الله سبحانه وتعالى قد يخفف عن المعذب في جهنم بسبب أعماله الصالحة في الدنيا، مُستنكرًا نفي البعض للرحمة عن الكافر، معقبًا: «مش عارف ليه مع أن اللي دخلوا الجنة ميستهلوهاش».

وتابع: أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: «سدِّدوا وقارِبوا وأبشِروا؛ فإنه لا يُدخِل أحدًا الجنةَ عملُه، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يَتغمدَني اللهُ بمغفرة ورحمة» وهذا يعني أن دخول الجنة يكون برحمة الله وليس بأعمالنا.

وواصل: «ليه عايز أهل النار يتحرموا من رحمة الله"، منوهًا بأنه لو كان هناك اثنان مخلدين في النار ولن يخرجوا منها، ولكن أحدهما كان يعطف على الأرامل والمساكين ويبني مستشفيات ومدارس وكريم مع الناس، والآخر كان بخيل ويسرق الناس، ولكن هل يستويان في شدة العذاب؟، فالأول يكافأ بتخفيف العذاب لكنه لن يخرج من النار».


كما حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من صفحات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل اسمه تروج أخبارًا واستغاثات لمسؤولين في الدولة، لافتًا إلى أن لا يملك إلا حسابًا واحدًا موثقًا من قبل إدارة الفيسبوك.

واستطرد «الجندي» : «أنا أظهر يوميًا على الهواء ولا أحتاج إلى مواقع التواصل الاجتماعي للاستغاثة بأى مسئول وإن كان الأمر كذلك فهو سهل عليّ من خلال منبري هنا بالقناة -قاصدًا برنامجه-.

وأردف: «الهدف من صفحتي الشخصية على فيسبوك هو التفاعل مع الجمهور، فالبعض يروج لأخبار وينسبونها إليّ كذبًا وزورًا، وهذه سمات وأساليب المنتمين للإسلام السياسي».


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