تطبيق صراحة .. دعوة وحسد وراء إصابة لاعبة كرة القدم النسائية في نادي الطيران وأهلها بالسرطان

قد تغيير دعوة او حسد مجرى حياة اى انسان فالحسد مذكور فى القران و هناك نفوس للبشر غير سوية تتمنى الاذى للاخرين.





منذ عدة سنوات انتشر ابلكيشن صراحة و هنا بدات القصة حيث استقبلت هند عادل الشهيرة ب"هند زبادى" لاعبة نادى الطيران ومنتخب مصر للكرة النسائية رسالة.





وكان مضمون الرسالة يحتوى على حقد كبير لهند من احد متابعيها و تمنى بالاذى الى ان تغيرت حياة هند بعد الرسالة و اعلنت الصفحة الرسمية للكرة النسائية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وفاة لاعبة نادى الطيران ومنتخب مصر للكرة النسائية، هند عادل الشهيرة بـ«هند زبادي»، مدوّنة: «بكل الحزن والوجع والامتثال لحكمته، تلقينا نبأ وفاة لاعبة الطيران والمنتخب السابقة البشوشه هند عادل «زبادي»، إنا لله وانا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي اسرة الكرة النسائية، ونسال الله ان يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، البقاء والدوام لله».





وكانت هند قد كتبت قبل وفاتها ما يلى:" #العين_صابتني

الترند دة فعلا يستحق أنكم تشوفوة و الحسد و العين

مذكورين في القرأن الكريم ..





- انا بأختصار شديد جدا من حوالي ٥ سنين كان فية برنامج علي الفيسبوك اسمة صراحة و كأي حد نزل بوست و كتبت فية قولولي رأيكم فيا وبما أن مش بعرف اسم الشخص و اللي عندة رأي هيقولو بمنتهي البجاحة يعني 😁





و حمدالله من ضمن الرسائل دي جاتلي رسالة مش رأي حد فيا لكن للاسف واحدة أو واحد بيتمني الاذي اولا مضمون الرسالة اني ماشوفش خير ابدا في حياتي لاني احسن من الحد دة و أن ربنا مديكي كل حاجة أهل جانبك و شغلانة و مخطوبة و علي طول مبسوطة ربنا يوريكي ف اهلك كل حاجة وحشة و تسيبي شغلك مخليكي رايحة جاية و بتلفي العالم و يبعد عنك اي حد بيحبك و يديكي مرض متقوميش منة 🥺





الحمدلله انا فعلا قرأت الرسالة زيها زي اي رسالة جاتلي بس نزلتها علي صفحتي و قولت للي بعتها شكرا على كلامك بس لو ناقصك حاجة و اقدر اساعدك فيها انا مش هتأخر عليك فيها و قولت أن مفيش حد بيرضي يأذي مؤمن حتي بالكلام طالما مش عارف ظروفة ايه ...





و من بعدها و حمدالله دائما و ابدا فعلا امي جالها كانسر و عانينا معاها كتير اوي و انا مشيت من الشغل و سيبت خطيبي بدون اي مقدمات و دخلت في فترة وحشة جدا بس دايما كنت بقول حمدالله اللي ربنا رايدة هيكون و مجاش في بالي الرسالة دي ابدا فعلا





من ٢٠١٦ رجعت شغلي تاني في مكان جديد بس وقتها كدة جالي مشكلة في الدم و مكنش في أي علاج نافع معايا و مكنتش اعرف اساسا عندي اية من سنة بالظبط عرفت أن فية مشكلة فشل في النخاع العظمي ولازم متبرع و ممكن بداية لوكيميا في الدم في بعض التحاليل بس الاهم اني لازم اخلص كل حاجة بسرعة في الوقت دة لأنها بدايات و انا بحضر لعملية الزرع للاسف الشديد والدي جالو ورم علي الكلي و بدون أي اعراض بس درجة الحرارة ارتفعت و مش بتنزل روحنا بيه المستشفى و اكتشافنا ده هناك بس حمدالله والدي شال الكلي اليمني كلها و حمدالله احسن دلوقتي ربنا يديلو الصحة و حمدالله انا كمان وقفت جلسات الكيماوي و بحاول اقف علي رجلي تاني عشان اكون جنب اهلي ..





لكن بسبب أزمة كورونا مشونا من الشغل و حمدالله رجعت كما كنت من الصفر تاني لكن المرة دي عليا اقساط و التزامات غير العلاجات و التحاليل ف طبيعي برضة مش هقول غير حمدالله ..





بس كل كلمة كانت في الرسالة حصلت بالحرف الواحد بتمني يكون صاحب الرسالة مبسوط دلوقتي أو مبسوطة بس دايما هقول حمدالله على كل حاجة ...





و حبيت كمان اشكره جدااا من قلبي لانك قربتني من ربنا اوووي و خليتني جنب اهلي اكتر و عرفت مين الصاحب بتاع المصلحة ووقت الهزار و مين الصحاب اللي بجد وقت التعب و الحزن ..





عرفتني بناس جداد عمري في حياتي ما كنت هعرفهم فعلا ..

وعرفتني ب #محارب_كانسر كتير اوي منهم توفي و منهم بينتصر خلوني فعلا اعيد حساباتي في كل حاجة في حياتي ...





- وفي الاول و الاخر ده نصيب و الحمدالله

( قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ )





‏"يا ابن ادم لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضرّوك بشيء لم يضرّوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك،

رفعت الأقلام وجفّت الصحف." – محمد صلى الله عليه وسلم





تعديل : ع فكرة مريض السرطان حلو من غير شعر عشان الناس اللي بتتريق و الحواجب وقعت بس مش في الصورة دي