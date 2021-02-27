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برلمان

خارجية البرلمان: الرئيس وجه بجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تطوير خدمات قناة السويس

السبت 27/فبراير/2021 - 11:31 م
النائبة سحر البزار
النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية
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محمد الشعراوي
قالت النائبة سحر البزار ، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة جذب الاستثمارات الاجنبية من خلال الاهتمام بتطوير خدمات قناة السويس، موضحة أنه يتم العمل على إنشاء مناطق اقتصادية بمليارات الدولارات على طول القناة، والتي ستقدم مجموعة من خدمات التصنيع والمصانع والمرافق لدعم الممر الملاحي والمحافظات المحيطة.

ولفتت البزار في تصريحات  لـ"صدى البلد" إلى أن يوم أمس، الجمعة، شهدت القناة خلاله عبور ٧٤ سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها ٤ ملايين طن، كما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال ٣٤، بإجمالي حمولات قدرها  ١,٨ مليون طن، فيما عبرت ٤٠ سفينة من اتجاه الجنوب بإجمالي حمولات بلغت  ٢,٢ مليون طن.

وأشارت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان إلى أن قناة السويس تستخدم فى نقل 7% من تجارة العالم المنقولة بحرا ، و35 % ينقل من وإلى موانىء البحر الأحمر والخليج العربى، بينما 20% من و إلى موانىء الهند وجنوب شرق آسيا، و39% ينقل من وإلى منطقة الشرق الأقصى، كما أن المسافة بين ميناء جده (المملكة العربية السعودية) وميناء كونستانزا (بالبحر الأسود) تبلغ 11771 ميلا عن طريق رأس الرجاء الصالح، بينما تبلغ هذه المسافة 1698 ميلا فقط عن طريق قناة السويس، وبذلك تحقق القناة وفرا فى المسافة يبلغ حوالى 86%.

وأختتمت النائبة سحر البزار حديثها، موضحة أن قناة السويس بموقعها الجغرافي الاستراتيجي و المناطق الاقتصادية التابع لها تقوم بتوفير خدمات شاملة تشجع المستثمر الاجبني للاستثمار بمصر.

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن مصر عملت على تطوير وتسويق خدمات قناة السويس بشكل أفضل، أملًا في جذب حركة أكثر كثافة للسفن عبرها، بالرغم من حالة الركود في التجارة العالمية بفعل جائحة كورونا.

وقالت الوكالة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل أيام ببلورة سياسات تسويقية مرنة لجذب حركة أكثر كثافة للسفن عبر قناة السويس، وبالتالي دخل أكبر، لا سيما في إطار المساعي للتخفيف من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السيسي يقود عملية كبرى لإصلاح البنية التحتية في مصر، ومنها مشروعات تطوير قناة السويس، حيث تُقام على ضفاف القناة مناطق صناعية عملاقة بتكلفة مليارات الدولارات لاستضافة خدمات ومنشآت صناعية وخدمة محافظات القناة.

وأوضحت الوكالة أن إيرادات قناة السويس اكتسبت أهمية خاصة في ظل جائحة كورونا، بسبب تراجع قطاع السياحة الذي كان الأكثر تضررًا من الأزمة.
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