انتشال جثة و9 مصابين من ببن أنقاض منزل منهار بأسيوط

تمكنت قوات الدفاع من انتشال جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها من أسفل انقاض المنزل المنهار بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح بأسيوط .





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد تمكن قوات الدفاع المدني من انتشال جثة " فاطمة. ع. ا" ٣٠ سنة.





وتمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال كل من ممدوح عبد اللاه شاكر 40 سنة، اروى ممدوح عبد اللاه ست سنوات، جنا ممدوح عبد اللاه سبع سنوات، زهره ممدوح عبد اللاه ثمان سنوات، مريم ممدوح عبد اللاه سنتين، حنان عبد النعيم عبد القادر 28 سنة تم نقلهم لمستشفى أسيوط العام، فريال سنوسى شحاته 33 سنة تم عمل الاسعافات بمكان الانهيار وجارى المتابعة.





كانت قوات الدفاع المدني والانقاذ السريع تمكنت من انتشال 4 أطفال من أسفل المنزل المنهار ليرتفع عدد الناجين إلى 9 أشخاص.





وكان المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط يرافقه اللواء المهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط وصلا إلى موقع الحادث لمتابعة ، جهود استخراج بعض الاشخاص من اسفل انقاض منزل ريفى مكون من 3 طوابق بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح انهار عليهم مساء اليوم .. رافقهم خلالها اللواء أسعد الذكير مدير أمن اسيوط وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع وقوات الحماية المدنية والاسعاف.





و اصدر محافظ أسيوط تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والاسعاف وقوات ومعدات الانقاذ السريع الى مكان الحادث وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظًا على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والانقاذ السريع لرفع الانقاض وانتشال سكان المنزل من اسفل الانقاض حيث تم الدفع بعدد 5 سيارات اسعاف و3 سيارات حماية مدنية و2 لودر وحفار وفرق الانقاذ البرى ومعدات الانقاذ السريع التابعة للمحافظة.





وتوجه نائب محافظ أسيوط والسكرتير العام والقيادات الامنية والتنفيذية الى مكان الحادث.





واشارت المعلومات الاولية الى انه تم انتشال ٥ اشخاص من سكان المنزل من اسفل الانقاض وتم نقل احدهم الى مستشفى اسيوط العام لعمل الفحوصات والاسعافات اللازمة له وجارى استخراج باقى سكان المنزل من اسفل الانقاض وتم عقد غرفة ادارة الازمات والكوارث بالمحافظة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية لمتابعة الحادث اولا بأول وتنسيق الجهود لانقاذ باقى سكان المنزل واحتواء الازمة .





وتكثف الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات أعمال رفع الحوائط والاسقف والبحث عن باقى سكان العقار واصدر المحافظ تعليماته بتكثيف الجهود والاستعانة بكافة امكانيات الحماية المدنية والانقاذ للبحث عن باقى سكان المنزل واستخراجهم ورفع كافة الانقاض كما اصدر تعليماته الى رئيس مركز ومدينة الفتح بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار وكتابة تقرير شامل عنه فضلا عن فحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار للاطمئنان على سلامة المنازل وعدم تأثرها من الانهيار حفاظا على حياة المواطنين.





واصدر المحافظ تعليماته بتوجيه كافة اوجه الرعاية لاصحاب المنزل المنهار وصرف مساعدات عاجلة لهم من التضامن الاجتماعى وتشكيل لجنة لعمل تقرير عن الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



