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فن

"مرايا" .. عرض يقدمه فريق إعلام القاهرة على مسرح ساقية الصاوي

السبت 27/فبراير/2021 - 11:13 م
مرايا
مرايا
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آيه عاطف
يستعد فريق كلية إعلام جامعة القاهرة لعرض العرض المسرحي  "مرايا" على خشبة مسرح ساقية الصاوي يوم 5 إبريل المقبل، ويأتي العرض تحت عنوان "مرايا إن خرجت إحترقت .. ولا مكان للرماد بيننا".

يكثف فريق العمل البروفات إستعدادًا للعرض، وسط إجراءات إحترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

عرض "مرايا" بطولة كاست إعلام، ومن تأليف إسراء محبوب، ومخرج منفذ إسلام طه، ومن إخراج أحمد السيد.

يذكر أنه شارك فريق كلية الإعلام في عدد من المسرحيات بالمهرجانات المقامة داخل الجامعة وحصدوا العديد من الجوائز على مستوى الجامعات قبل إنتشار فيروس كورونا.



"مرايا" .. عرض يقدمه فريق إعلام القاهرة على مسرح ساقية الصاوي
"مرايا" .. عرض يقدمه فريق إعلام القاهرة على مسرح ساقية الصاوي
"مرايا" .. عرض يقدمه فريق إعلام القاهرة على مسرح ساقية الصاوي
"مرايا" .. عرض يقدمه فريق إعلام القاهرة على مسرح ساقية الصاوي
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