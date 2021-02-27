بروتوكول تعاون لتأهيل الشباب بالشرقية لسوق العمل

وأضاف ناجح انه يأتي ذلك بواسطة مدربات من الوحدة المدرسية من أجل تأهيلهم لسوق العمل.





وأشار ابراهيم ناجح الي انه بالفعل تم تفصيل عدد كبير من الكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تصنيع عدد من فوانيس رمضان إستعدادا لإستقبال الشهر الكريم.





وأكد علي انه تعكف المؤسسة علي الإهتمام بتأهيل الشباب وتقديم المساعدة لهم وتأهيلهم لسوق العمل في مختلف الأنشطة والمجالات.





وعلي جانب اخر فقد تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية دلتا ماركت أبو كبير أحد منافذ صرف السلع التموينية للمواطنين والتابع للشركة العامة لتجارة الجملة والمُقام على مساحة 120 م2.





إطمأن الوزير والمحافظ على توافر السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية عن طريق الشراء المباشر أومن خلال الغير بما فى ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة بالإضافة إلى توفير وتوزيع سلع المنظومة الجديدة البديلة للسلع التموينية وذلك من خلال فروع ومخازن الشركة .





إنتقل وزير التموين ومحافظ الشرقية لتفقد مخزن جملة أبو كبير والمُقام على مساحة 2500 م2 ويقوم بتوريد سلع تموينية بقيمة 16 مليون جنيه ، لعدد 139 تاجر بقال تمويني و 68 منفذ جمعيتي بإجمالي 207 تاجر ومنفذ لتحقيق الإستفادة لـ 360 ألف مواطن بإجمالي 120 ألف بطاقة تموينية حيث أن المخزون يكفي لثلاثه أشهر ونصف ، ويضم المخزون الإستراتيجي 230 طن أرز ، و 75 ألف كرتونه زيت ، و 150 طن مكرونه ، و 28 صنف آخر ، موزعة على البقالين ومنافذ التموين وقرى مركز أبو كبير.





وأضاف وزير التموين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية ، مهتمة بوجود خط إستراتيجي من السلع الغذائية في جميع المحافظات ، لتلبيه احتياجات المواطنيين و لإعادة التوازن إلى السوق عند المغالاة في الأسعار وكذلك عند شح المعروض منها وذلك بقصد منع الإحتكار الذي يسبب الغلاء ، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل علي توفير السلع الأساسية للمواطنين لتخفيف العبء عنهم.