ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة الأوقاف: أي مسجد مساحته أكبر من 100 متر سيفتح أبوابه لصلاة التراويح

السبت 27/فبراير/2021 - 11:15 م
صلاة التراويح
صلاة التراويح
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إننا حرمنا من صلاة التراويح في المسجد في رمضان الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد؛ مما جعلنا في حاجة واشتياق إلى إقامتها مجددا.

واضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا باقية، منوها بأن الصلاة ستكون بالتباعد بين المصلين.

وأشار إلى أنه لن يتم الصلاة في الشارع حتى لا تساعد الصلاة علي انتشار الفيروس أو تعطل حركة المرور.

ووجه حديثه للمصلين،: "اذهب إلى المساجد وأنت في حالة الوضوء، ومعك المصلية الخاصة بك، وارتدي كمامة".

وأشار ان كل المساجد التي يصلى بها الجمعة، ستفتح أبوابها لصلاة التراويح، وردد: "أي مسجد مساحته أكبر من 100 متر سيفتح أبوابه لصلاة التراويح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هل يجوز أداء صلاة السنن والنوافل في جماعة؟

رسالة قوية من الأوقاف بعد غلق مسجد النور .. و5 تعليمات يجب تنفيذها

بعد غلق مسجد النور بالقاهرة .. الأوقاف تراهن على وعي المصلين ..وتحذر من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وزارة الأوقاف تصدر بيانا هاما بشأن غلق المساجد

بسبب كورونا.. السعودية تصدر قرارات بشأن المساجد

لبنان تعود تدريجيا.. فتح المساجد غدا لصلاة الجمعة

ترشيحاتنا

عمره آلاف السنين وشكله كالجديد.. اكتشاف كنز أثري بالصدفة

الأزهر يرد على تشويه إعلامي لـ سيرة حسان بن ثابت شاعر الرسول

أخبار النادي الأهلي.. ظهور وجه جديد في التتش.. وعودة حسين الشحات للقائمة الرسمية

بعد اعتراف شيرين رضا.. 8 نجمات ارتبطن برجال أصغر منهن.. تعرف عليهن

السفير الإماراتي لدى القاهرة: مصر تشهد نهضة حديثة في عهد السيسي

إفراج.. حارس الزمالك يعود للمشاركة بفرمان باتشيكو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيرلي وملابس غريبة.. أجمل صور تجمع بين نادر حمدي و زوجته

بعد تصدرها تريند.. إطلالات جريئة عرضت هالة صدقي لسهام النقد

تكريم ليلى طاهر فى صالون مديحة حمدي الثقافي .. صور