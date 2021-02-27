وزارة الأوقاف: أي مسجد مساحته أكبر من 100 متر سيفتح أبوابه لصلاة التراويح

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إننا حرمنا من صلاة التراويح في المسجد في رمضان الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد؛ مما جعلنا في حاجة واشتياق إلى إقامتها مجددا.





واضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على الفضائية الأولي ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا باقية، منوها بأن الصلاة ستكون بالتباعد بين المصلين.





وأشار إلى أنه لن يتم الصلاة في الشارع حتى لا تساعد الصلاة علي انتشار الفيروس أو تعطل حركة المرور.





ووجه حديثه للمصلين،: "اذهب إلى المساجد وأنت في حالة الوضوء ، ومعك المصلية الخاصة بك ، وارتدي كمامة".



