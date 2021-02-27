مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين بطريق قنا الصحراوى الغربى

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بطريق قنا الصحراوى الغربى.





تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الترامسة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر.





تمكنت قوة أمنية من رفع آثار الحادث وتسيير حركة الطريق، بعد نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق قنا، بسيارتى إسعاف لنقل الجثة والمصاب إلى مستشفى قنا العام.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





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