مصرع طالب صعقًا أثناء إصلاح وصلات كهربائية في حظيرة دواجن

لقي طالب مقيم بمركز المحلة بمحافظة الغربية مصرعه صعقًا بالكهرباء، وتم نقله إلى مستشفى كفر الشيخ العام لقربه من الحادث.





وكان اللواء خالد العزب مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بوصول "محمد.ر" 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الصناعي، مقيم بقرية الشهيدي، مركز المحلة الكبرى، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.





وبالفحص، تبين أن الطالب المتوفى، تعرض إلى صعق كهربائي حال قيامه بإصلاح بعض الوصلات الكهربائية، بحظيرة لتربية الدواجن بجوار المنزل بقرية الشهيدي، مركز المحلة، ولا توجد شبهة جنائية.





وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، أفاد مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، إثر صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.





حرر رجال الشرطة المحضر رقم 9 أحوال قسم أول كفر الشيخ، وتم إرساله إلى مركز شرطة المحلة الكبرى للاختصاص والعرض على النيابة العامة.